Torna “Isola del Tesoro”, lettura e laboratori per le scuole

Anche per questo anno scolastico 2026/2027 le scuole potranno partecipare a visite ed attività di laboratorio sulla lettura presso le varie sedi della Biblioteca Labronica Guerrazzi

Anche per questo anno scolastico 2026/2027 le scuole potranno partecipare a visite ed attività di laboratorio sulla lettura presso le varie sedi della Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” di Livorno grazie al progetto “Isola del Tesoro” promosso da Comune di Livorno in collaborazione Coop.Itinera. Un programma di incontri a tema rivolti a diverse fasce di età dal nido alla secondaria di secondo grado elaborato e coordinato dallo staff del settore didattico e bibliotecario di Itinera. Obiettivo degli incontri valorizzare la biblioteca come spazio di incontro, socializzazione e apprendimento e presentare nuovi libri rivolti ai giovani ai quali saranno ispirate diverse attività a tema finalizzate a promuovere la creatività, la gestione delle emozioni, la conoscenza del linguaggio cinematografico, l’analisi dei documenti antichi, la comprensione dei testi.

Sedi degli incontri di animazione saranno la Biblioteca Labronica a villa Fabbricotti che raccoglie volumi antichi manoscritti ed autografi di grande valore, la sede di villa Maria: Centro di documentazione delle arti e dello spettacolo, il polo dei Bottini dell’Olio dedicato alla bibliografia moderna, la Biblioteca Stenone a Shangay, la Biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti. Le attività si svolgono da novembre fino a giungo 2027.

Per informazioni sul progetto https://www.itinera.info/didattica/

Segreteria didattica Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 oppure inviare una mail a [email protected].

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