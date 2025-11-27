“Un pomeriggio da antropologo” al Museo di Storia Naturale

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Coop. Itinera vi invitano ad un nuovo appuntamento di “Giocando s’impara”: la serie di eventi domenicali pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Questo calendario di attività offre un’occasione imperdibile per esplorare il mondo della zoologia, dell’antropologia, della paleontologia e molto altro, attraverso giochi, laboratori creativi e momenti di scoperta.

I vari appuntamenti sono differenziati per temi e fasce di età, con lo scopo di incuriosire e avvicinare al museo i più piccoli, stimolare i più grandi e approfondire temi scientifici e di attualità in modo divertente.

Domenica 30 novembre alle ore 16:00 vi diamo appuntamento con “Un pomeriggio da antropologo”. Lo sapevate che studiando lo scheletro si possono ottenere moltissime informazioni? Maschio o femmina? Che stile di vita? Come veri antropologi, impariamo a riconoscere le ossa e ad “ascoltare” quello che hanno da raccontarci.

Attività per adulti e bambini dagli 8 agli 11 anni.

Informazioni pratiche:

Costo : 6 € a partecipante

: 6 € a partecipante Prenotazioni e : esclusivamente online al link:

https://itinera.link/giocando

Note di partecipazione: ogni bambino deve essere accompagnato da almeno un adulto/a, con un rapporto massimo di un adulto/a ogni tre bambini/e.

Non perdete l’occasione di trascorrere delle domeniche speciali, all’insegna della curiosità e del divertimento, in “Giocando s’impara” vi aspetta al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo!

Per informazioni: Segreteria didattica da lunedì a venerdì 9:00-13:00; [email protected]

