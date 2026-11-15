Livorno Rugby, prima sconfitta stagionale: il Pesaro passa 28-19 al Montano

Foto gentilmente concessa dall'ufficio stampa del Livorno Rugby 1931 a cura di Alessandra Lavorenti

I biancoverdi dominano il primo tempo e vanno al riposo sul 19-7, ma nella ripresa i marchigiani ribaltano il risultato con un parziale di 21-0. Guidi: “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, per un'ora abbiamo giocato una grande partita”

Un primo tempo di grande rugby, intensità e qualità, poi il calo nell’ultimo quarto di gara che ha permesso al Pesaro di ribaltare il risultato e conquistare la vittoria. Il Livorno Rugby incassa la prima sconfitta stagionale, cedendo 19-28 davanti al proprio pubblico, ma la prestazione offerta per oltre un’ora lascia comunque indicazioni positive. Al termine della quinta giornata del campionato di Serie A, girone 1, i biancoverdi si arrendono a una formazione marchigiana più esperta e cinica, capace di sfruttare al meglio le occasioni avute nella ripresa.

Una partita dai due volti, come sottolineato dal direttore tecnico Gianluca Guidi: “Non potevamo fare di più. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, che hanno giocato, almeno per un’ora, una grande partita. Poi, nell’ultimo quarto del match, inevitabilmente, abbiamo accusato un calo e i nostri avversari, con cinismo, ne hanno approfittato per effettuare il break (0-21, ndr) che ha deciso l’incontro. Per quanto espresso nell’arco della partita, avremmo meritato almeno un punto, quello del cosiddetto bonus-difesa. Ma, ribadisco, la prestazione della squadra mi è piaciuta: a livello di intensità, di voglia e anche di gioco ci siamo espressi meglio in questa occasione che non nella precedente gara, vinta in trasferta contro il Valsugana/Padova”.

Guidi allarga poi lo sguardo anche a un fine settimana particolarmente significativo per la società biancoverde: “Per la nostra realtà è stato un grande fine settimana. Tre nostri giovani giocatori, Lorenzo Caratori Tontini, Leonardo Tosi e Edoardo D’Ammando, sono stati protagonisti, venerdì sera, con la maglia dell’Italia Under 20, della storica vittoria per 27-19 a Parma contro i pari età della Francia”.

Per Caratori Tontini è arrivata anche la soddisfazione di una meta personale. I tre giovani, per regolamento federale, non hanno potuto essere inseriti a referto nella partita di campionato contro il Pesaro, disputata appena due giorni dopo. Una situazione che si aggiunge alla già lunga lista degli indisponibili in casa labronica.

“Ma non è il caso di aggrapparsi alle assenze: toglierebbe meriti a chi ha disputato questo buon confronto – precisa Guidi –. Aggiungo che le prestazioni dei tre nostri ottimi azzurrini fornite a Parma danno ulteriore lustro al nostro storico club e confermano la bontà della nostra opera. Di prestigio pure la bella vittoria ottenuta nel campionato élite di categoria dalla nostra Under 18, 23-21 contro la quotata Capitolina Roma”.

Adesso il campionato osserverà una domenica di pausa. Il Livorno tornerà in campo il 29 novembre, in trasferta contro il Piacenza, per una sfida che si preannuncia importante e delicata. “Sì, voltiamo pagina. Ci aspetta, nella prossima uscita, sul campo del Piacenza, un match importante e delicato”, conclude il direttore tecnico.

La cronaca della partita

La prima frazione è tutta nel segno dei biancoverdi, ricca di sostanza e qualità. I padroni di casa si mostrano ispirati in tutti i settori, conquistano numerosi palloni nelle fasi statiche e sviluppano un gioco brioso e brillante. Rocco Del Bono, protagonista di un’altra ottima prova nel ruolo di mediano di apertura, sblocca il risultato al 10′ con un calcio piazzato agevole: 3-0.

Il Livorno costringe ripetutamente gli avversari al fallo – qualche cartellino giallo per i pesaresi nella prima frazione sarebbe forse stato legittimo – e al 16′ allunga ancora grazie a Del Bono, preciso anche da circa 40 metri: 6-0.

Gli ospiti, però, dimostrano subito di essere una squadra tremendamente concreta. Alla prima vera occasione trovano la meta con l’ala Franchini. Lazzaroni trasforma e permette ai giallorossi di operare il sorpasso: 6-7 al 18′.

La reazione dei labronici è immediata. Il Livorno riprende a macinare gioco e, sugli sviluppi di una touche e di un attacco sviluppato attraverso più fasi, trova la meta con il centro Edoardo Mannelli. Del Bono trasforma e i padroni di casa tornano avanti: 13-7.

Negli ultimi dieci minuti del primo tempo proseguono le irregolarità della formazione adriatica. Del Bono indirizza tra i pali altri due calci piazzati, al 30′ e al 39′, entrambi tutt’altro che semplici, portando il Livorno al massimo vantaggio di giornata. Il 19-7 con cui le squadre vanno negli spogliatoi fotografa anche nel punteggio la superiorità mostrata dai biancoverdi.

La prima metà della ripresa è intensa e dai toni accesi, ma senza marcature. Al 60′, però, arriva l’episodio che riapre la partita: il pilone pesarese Portillo trova la meta, forse viziata da un doppio movimento. Lazzaroni trasforma e gli ospiti si riportano sotto la soglia del break: 19-14.

Passano appena quattro minuti e il Pesaro completa il sorpasso. Su un calcio di Lazzaroni interviene irregolarmente il tallonatore livornese Edoardo Giammattei. Per l’arbitro ci sono gli estremi per assegnare la meta tecnica, o meta di punizione, che vale il 19-21, e per decretare l’espulsione temporanea dell’avanti biancoverde.

I marchigiani, più freschi nella fase conclusiva, mettono definitivamente al sicuro il risultato al 34′ con la quarta meta, quella che garantisce anche il bonus-attacco. A schiacciare l’ovale è il pilone Dolciotti, con Lazzaroni ancora preciso dalla piazzola: 19-28.

Al Livorno non manca certo la generosità. Nel finale i biancoverdi si riversano in avanti alla ricerca di un’altra marcatura, necessaria per ridurre il divario e conquistare almeno il bonus-difesa, ma senza riuscire a concretizzare l’assalto. Del Bono, dopo aver chiuso il primo tempo con un perfetto 4/4, fallisce da posizione angolata il suo quinto calcio piazzato.

Il Pesaro difende il vantaggio con le unghie e con i denti, nonostante due cartellini gialli rimediati nel finale, e può festeggiare la seconda vittoria del proprio campionato. Per il Livorno arriva invece il primo stop stagionale, contro un avversario solido e smaliziato. Una sconfitta che non cancella il percorso di una squadra giovane, volitiva e capace di esprimere un rugby di qualità: le possibilità di togliersi belle soddisfazioni nel corso della stagione restano concrete.

Il tabellino

LIVORNO RUGBY-PESARO RUGBY 19-28 (p.t. 19-7)

LIVORNO RUGBY: Mesaglio; Meini T., Agnelli (18′ st Quarta), Mannelli E., Bianchi S.; Del Bono, Rossi A.; Mbandà (23′ st Tori), Alagna, Gambini (18′ st Raffo); Gragnani Giac. (cap.), Krifi; Tangredi, Giammattei, Ficarra (1′ st Andreotti M.). A disposizione: Aiello A., Carbonella, Chiesa T., Fedi F.. Allenatori: Del Bono-Tangredi.

PESARO RUGBY: Saleme (38′ st Venturini G.); Franchini (11′ st Accorsi), Erbolini (11′ st Marangoni), Micolini, Rulli; Azzolini, Lazzaroni; Braim, Antonelli, Fenner (40′ pt Tenti); Venturini L., Bejcek (15′ st Villarosa); Portillo (29′ st Dolciotti), Mascetti (dal 13′ st al 29′ st Cassani; 38′ st Cassani), D’Agostino (4′ st Dal Pozzo). Allenatore: Martino.

ARBITRO: Vinci di Rovigo.

MARCATORI: Primo tempo (19-7): 10′ e 16′ cp Del Bono, 18′ meta Franchini trasformata da Lazzaroni, 25′ meta Mannelli E. trasformata da Del Bono, 30′ e 39′ cp Del Bono. Secondo tempo: 20′ meta Portillo trasformata da Lazzaroni, 24′ meta tecnica Pesaro (fallo di Giammattei su Lazzaroni), 34′ meta Dolciotti trasformata da Lazzaroni.

NOTE: Espulsioni temporanee per Giammattei (24′ st), Braim (37′ st) e Dolciotti (37′ st). Calci piazzati: Del Bono 4/5.

PUNTI IN CLASSIFICA: Livorno Rugby 0 punti, sconfitto con un margine superiore alle sette lunghezze e senza bonus-attacco (una sola meta realizzata); Pesaro 5 punti, grazie alla vittoria e al bonus-attacco conquistato con quattro mete.

Il quadro della quinta giornata e la classifica

Questi i risultati del quinto turno di Serie A, girone 1, di fatto il campionato a girone unico nazionale di A1 (tra parentesi i punti validi per la classifica):

VII Torino-Valsugana/Padova 10-20 (0-4)

Avezzano-CUS Torino 20-22 (1-4)

Parma-Amatori Alghero 30-32 (2-5)

Capitolina Roma-Cavalieri Prato/Sesto 22-7 (4-0)

Calvisano-Piacenza 27-24 (4-1)

Livorno-Pesaro 19-28 (0-5)

La classifica: Calvisano e Capitolina Roma 14; Pesaro 12; Avezzano 11; Livorno 9; Piacenza e CUS Torino 8; Cavalieri Prato/Sesto 6; Valsugana/Padova 5; Parma 3; Amatori Alghero* 1; VII Torino 0.

L’Amatori Alghero sconta 4 punti di penalizzazione.

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