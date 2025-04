(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Livorno si tuffa per 3 giorni nel Medioevo con il Tuscany Medieval Festival

Dal 9 all'11 maggio in Fortezza Nuova Livorno è pronta a vivere tre giorni di rievocazioni medioevali, tornei, giostre, menestrelli, spettacoli di falconeria, giochi di luce e con il fuoco e tanto altro ancora

Al via la quarta edizione del Tuscany Medieval Festival 9-10-11 maggio nella splendida location della Fortezza Nuova. Organizzato dalla White Company A.p.s. di Livorno, il Tuscany Medieval Festival sta per aprire le porte al grande pubblico con tante novità assolutamente da non perdere (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma completo della manifestazione).

Anche quest’anno la location sarà la Fortezza Nuova di Livorno, all’interno della quale è stato disegnato un percorso che consenta ai visitatori di vivere un’esperienza unica nel suo genere grazie a tutte le attività proposte dal Festival.

L’evento, che si terrà dal 9 all’11 maggio 2025, è pronto a regalare al pubblico tre giorni di puro intrattenimento.

Lo scopo del Festival è quello di costruire un evento che possa interessare al grande pubblico, dai bambini agli adulti, dagli esperti di storia ai curiosi, grazie ad un’offerta di ampio respiro che ha l’obiettivo di far conoscere vari aspetti della storia – soprattutto medievale, delle usanze e delle tradizioni di uomini, popoli e società differenti in un ambiente ricco di stimoli, divertimento, ma anche di cultura e divulgazione storica. È proprio per questo che abbiamo scelto il format di festival e non di festa storica o solo di rievocazione storica, così da poter inserire tanti elementi differenti dalla musica e concerti, giochi, attività per le famiglie, spettacoli dal vivo di varia natura, folklore, mercati, artigianato, food, sport, competizioni, rievocazione e divulgazione storica.



Le novità principali del 2025 sono tante e davvero imperdibili: confermata la presenza del circuito internazionale di Buhurt (competizioni sportive di combattimenti medievali full-contact) che, organizzato da Magna Carta, presenterà la seconda edizione della Giostra di Giovanni, un torneo a cui parteciperanno cavalieri e combattenti da tutto il mondo che sfideranno quelli italiani nei giorni di sabato e domenica.

Riconfermata la collaborazione con le Gare Remiere Città di Livorno, che darà vita a una sfida con la città di Pisa, dove gli equipaggi di diverse età si cimenteranno in dimostrazioni lungo i fossi della Fortezza il pomeriggio del venerdì.

Anche quest’anno, durante il pomeriggio del sabato, è previsto il corteo con tutti i figuranti del Tuscany Medieval Festival che, dopo la benedizione dei cavalieri davanti al Duomo, sfileranno fino alla Fortezza Nuova. Sempre il pomeriggio del sabato sarà arricchito dall’immancabile giostra a cavallo, ma con una enorme novità: saranno presenti i migliori cavalieri provenienti da tutto il mondo, tra cui il francese Michael Sadde, Presidente dell’associazione Les Écuyers de l’Histoire, che organizza i mondiali di giostra a cavallo. Sadde è diventato campione del mondo durante questo prestigioso torneo.

Tra i tanti gruppi e performer musicali presenti, il concerto di domenica sera è affidato alla prestigiosa orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, la quale eseguirà in esclusiva una trascrizione originale delle più iconiche colonne sonore delle trilogie del “Signore degli Anelli”, “Lo Hobbit” e della serie Amazon, “Gli Anelli del Potere”. Il concerto sarà immerso in suggestivi giochi di luci e spettacoli di fuoco.

Sono previsti per tutta la durata del Festival spettacoli fino alle 24.00, con concerti di gruppi musicali a tema, attività didattica e pratica per grandi e piccini tra giochi storici e tiro con l’arco. Non mancheranno le aree food e drink, anche con prodotti artigianali e locali. In linea con le numerose attività, i reenactor e gli artisti saranno a disposizione del pubblico per foto e informazioni storiche.

Un evento unico nel suo genere, che per primo struttura un percorso esperienziale completo, internazionale e straordinario. Un’esperienza unica da vivere. Signore e signori, Benvenuti nella storia!

Il programma delle mostre continue prevede:

Allestimento di accampamenti militari di compagnie mercenarie e di eserciti regolari del XIV e XV secolo. Tutto sarà ricostruito fedelmente e visitabile, dalle cucine da campo alle armerie, dagli attendamenti agli addestramenti, ricostruendo la vita quotidiana degli uomini e delle donne del tempo. Sarà possibile osservare ed interagire con i reenactors, chiedendo curiosità e informazioni di carattere storico.

Allestimento di un grande mercato con più di 60 espositori, dove artigiani da tutta Italia produrranno e venderanno minuteria e oggettistica di vario genere di alta qualità artigianale. Anche quest’anno verrà allestita e raddoppiata l’area artigianale, con i migliori artigiani d’Italia e le loro officine attive a dimostrazione di antichi mestieri, dal fabbro ai sarti, fino alla realizzazione di ceramiche e molto altro.

Ingressi e tariffe

Il biglietto ha lo scopo di raccogliere fondi pubblici per il sostentamento delle attività dell’Associazione White Company a.p.s.

Prevendita online LiveTicket: https://www.liveticket.it/tuscanymedievalfestival

Gratuità per accompagnatori di usufruitori della legge 104

Gratuità per ipovedenti e non udenti

Biglietto gratuito per bambini under 10 anni di età compresi

Biglietto scontato del 50% per over 70 anni compresi

Riduzione del 50% per chi, il sabato o la domenica, presenterà il biglietto del venerdì alla

INGRESSO A BIGLIETTO 5€ A PERSONA VENERDÌ

INGRESSO A BIGLIETTO 10€ A PERSONA SABATO

INGRESSO A BIGLIETTO 10€ A PERSONA DOMENICA

ABBONAMENTO PER TUTTE LE GIORNATE (9-10-11), A 15€

