Montmartre-Garibaldi, il quartiere si trasforma in galleria a cielo aperto: torna la festa dell’arte

Dal 14 al 17 maggio incontri, mostre, performance e l’attesa Estemporanea animeranno Piazza Garibaldi e il Pontino con un omaggio ad Angelo Froglia e una nuova sezione dedicata agli studenti delle scuole superiori

di Martina Romeo

Torna ufficialmente una delle manifestazioni livornesi più attese dagli amanti dell’arte. Il Comitato Pontino San Marco presenta ufficialmente, con il contributo del Comune di Livorno e la collaborazione di Extra Factory e dell’Associazione La 12ma sedia, la quinta edizione di “Montmartre-Garibaldi: solo andata”, manifestazione ideata per mettere in evidenza l’artisticità e l’importanza culturale del rione. Dal 14 al 17 maggio, infatti, Piazza Garibaldi e il quartiere saranno luogo di incontri, performance, mostre, set fotografici, proiezioni, laboratori e tante altre iniziative dedicate alla partecipazione cittadina.

“Siamo già arrivati alla quinta edizione – apre la conferenza Alessandra Carlesi, presidente del Comitato Pontino San Marco – Siamo felici di essere riusciti a far crescere l’iniziativa e di essere andati avanti così tanto”.

Il programma si aprirà già da domani, giovedì 14 maggio, con la presentazione del libro “Il giorno in cui vidi una bella sedia” presso la Sala del Rettile del Museo della Città, alle ore 17. Presente l’autore Eugenio Perazza, che dialogherà con il direttore scientifico dei Musei Civici, Vincenzo Farinella, e la storica dell’arte Antonella Capitanio.

Come ogni edizione, anche quella del 2026 prevederà la possibilità di partecipare a un’Estemporanea, vero cuore dell’iniziativa, che avrà luogo tra la giornata di sabato e la domenica mattina, con il termine ultimo per la consegna fissato alle 12. Il tema scelto per questa edizione sarà “La zona rossa”.

“L’Estemporanea partirà come di consueto intorno alle 9 – spiega il presidente di Extra Factory, Fabrizio Razzauti – Tutti gli artisti, di ogni nazionalità e senza limiti di età, potranno iscriversi da quell’ora alla Baracchina n.20, dove sarà possibile anche pagare la quota di iscrizione di 20 euro. Le iscrizioni, però, non chiuderanno subito: gli interessati potranno registrarsi anche nel pomeriggio o domenica mattina stessa”.

“Domenica alle 18, invece, ci sarà la premiazione in Piazza Garibaldi. L’opera vincitrice assoluta conquisterà il ‘Premio D’Alesio’ da 600 euro. Previsti anche il ‘Premio Extra Factory’, il ‘Premio Piero Mochi’ e quello della giuria popolare, assegnato attraverso i voti online dei cittadini. Due votanti della giuria popolare avranno inoltre la possibilità di vincere due biglietti per assistere alla Barontini”.

Grande novità di quest’anno sarà l’istituzione di una sezione speciale, a partecipazione gratuita, dedicata esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. In palio una borsa di studio offerta dalla Fondazione Trossi-Uberti per la frequenza gratuita a un corso d’arte da ottobre 2026 a maggio 2027 e tre buoni acquisto messi a disposizione dalla Fondazione Lepori, rispettivamente da 150, 100 e 50 euro.

Evidenziato da Antonella Cenci, presente in rappresentanza dell’Associazione La 12a Sedia, anche l’omaggio ad Angelo Froglia, pittore e scultore livornese ancora oggi figura di riferimento dell’arte italiana contemporanea.

“Tutti gli anni diamo spazio ad artisti labronici che non ci sono più – interviene Cenci – Quest’anno abbiamo pensato ad Angelo Froglia. Sabato alle 18, in Piazza Garibaldi, presenteremo un incontro dedicato a lui. Per noi è importante mantenere spazi simili e cercare di dare sempre il giusto valore alla memoria”.

Per tutta la durata della manifestazione prenderà vita anche “Montmartre-Garibaldi diffuso”, comprensivo di mostre, installazioni, eventi e iniziative ospitate nei negozi, atelier e spazi del quartiere, con l’obiettivo di creare un vero e proprio percorso creativo condiviso.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione, sponsor, sull’Estemporanea e/o per visualizzare il programma completo, consultare il sito www.garibaldisoloandata.it o contattare [email protected]. Tutte le iniziative, ad eccezione dell’aperitivo conclusivo da Megik Cult di venerdì 15, sono gratuite e senza bisogno di prenotazione.

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