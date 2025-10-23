Il Vespucci Colombo presenta i quattro Open Day
La dirigente scolastica Francesca Barone
Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione: nelle sedi i genitori incontreranno docenti e studenti che li condurranno alla scoperta della scuola
articolo a cura della scuola
La scuola, che dal questo anno scolastico effettua un orario dal lunedì al venerdì, con uno o più rientri pomeridiani (a seconda dell’indirizzo di studi) si apre al pubblico per le famiglie degli alunni che frequentano le classi terze degli istituti secondari di primo grado di Livorno e provincia nei seguenti giorni: 29 ottobre, 14 novembre, 3 dicembre, 9 gennaio. Sempre di pomeriggio, dalle 17 alle 19, in tutte e tre le sue sedi. Invitiamo quindi gli interessati: in via San Gaetano dove hanno sede i percorsi professionali di Estetica ed Acconciatura, di Servizi Commerciali e Servizi Socio Assistenziali Sanitari; in piazza Vigo, dove ha sede il Liceo Artistico Grafico; in via Chiarini, per i corsi del Tecnico Economico della durata di 5 anni e del Tecnico Logistico della durata di 4 anni. Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione: nelle sedi i genitori incontreranno docenti e studenti che li condurranno alla scoperta della scuola con laboratori e rispondendo alle domande.
