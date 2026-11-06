Iti, rinviato l’Open Day dell’8 novembre
La nuova data sarà comunicata attraverso il sito della scuola e i consueti canali informativi. Confermata l’organizzazione con sette esperienze nei laboratori dell’istituto
L’ITI “Galileo Galilei” di Livorno comunica che l’Open Day previsto per domenica 8 novembre 2026 è rinviato a data da definire. La decisione è stata assunta a seguito dell’occupazione studentesca dell’Istituto, nel contesto delle mobilitazioni che interessano diverse scuole superiori livornesi. La nuova data sarà comunicata non appena gli aggiornamenti sulla situazione consentiranno di riprogrammare l’appuntamento, attraverso il sito della scuola e i consueti canali informativi. L’organizzazione e il programma dell’Open Day resteranno invariati. Dopo l’accoglienza e la presentazione della scuola in Aula Magna, docenti e studenti tutor accompagneranno ragazze e ragazzi delle scuole medie lungo un percorso di sette esperienze nei laboratori di Meccanica e Meccatronica, Elettrotecnica e Automazione, Elettronica e Robotica, Informatica e Telecomunicazioni, Fisica, Chimica e Materiali e Biotecnologie Sanitarie e Ambientali. L’Istituto si scusa per il disagio e ringrazia le famiglie per la comprensione e la collaborazione e Vi aspetta al Galilei. Portate con voi la vostra curiosità, le vostre domande e i vostri sogni. In laboratorio, anche l’idea più ambiziosa può cominciare a prendere forma.
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