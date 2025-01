Pielle a Ravenna per continuare a sognare

Leonzio (FOTO NOVI)

La Pielle vuol allungare la sua striscia di successi, la squadra di coach Federico Campanella salirà in Emilia Romagna con entusiasmo e sostenuta da quasi 200 tifosi. La Toscana Legno potrebbe riabbracciare Ennio Leonzio che durante la settimana ha svolto tutto l’allenamento in gruppo

Prima di due trasferte ravvicinate per la Toscana Legno Pielle Livorno, di scena domenica 26 gennaio sul campo della OraSì Ravenna, squadra che nel girone di andata fu capace di espugnare il Pala Macchia con una prova autoritaria e con una grandissima prova corale. Per tale motivo, e perché la Pielle vuol allungare la sua striscia di successi, la squadra di coach Federico Campanella salirà in Emilia Romagna con entusiasmo e sostenuta da quasi 200 tifosi.

Di fronte una squadra assai temibile e di quadre qualità diretta da coach Andrea Gabrielli; il playmaker Gabriel Dron, all’andata penalizzato dai falli, è un perfetto direttore d’orchestra e miglior realizzatore dei giallorossi con oltre 13 punti di media a partita. Al suo fianco Flavio Gay (10 + 4 assist ogni domenica) e la guardia Tyrtyshnyk; sotto canestro il trio De Gregori-Casoni-Crespi, tutti lunghi in grado di far male sia dentro il pitturato che dalla lunga distanza. A completare le rotazioni il talentuoso Alessandro Ferrari, scuola College Borgomanero, e il tuttofare Kevin Brigato, eccellente difensore ma incisivo pure nella metà campo offensiva.

In casa Pielle, coach Campanella potrebbe riabbracciare Ennio Leonzio che durante la settimana ha svolto tutto l’allenamento in gruppo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©