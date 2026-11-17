Consiglio comunale, cresce l’attività a metà mandato

Il presidente Pietro Caruso e le vicepresidenti Francesca Ricci e Costanza Vaccaro presentano il bilancio del lavoro svolto: aumentano del 18% le riunioni degli organi consiliari e del 58% le iniziative politico-istituzionali. Il report fotografa anche la partecipazione dei singoli consiglieri: Esposito, Guarducci e Tomei in testa nelle presenze alle commissioni. In undici, tra cui Salvetti, hanno preso parte a tutte le 24 sedute del Consiglio comunale di quest'anno. Subito alle loro spalle figurano otto consiglieri con 23 presenze su 24 tra cui Denise Bertozzi, Enrico Bianchi e Roberto Danieli

Più sedute, più atti presentati e un’intensificazione del lavoro delle commissioni. Il Consiglio comunale di Livorno traccia il bilancio della propria attività a metà del mandato amministrativo, mettendo in evidenza una crescita significativa dell’impegno istituzionale nel periodo compreso tra giugno 2024 e novembre 2026. A presentare i numeri sono stati il presidente Pietro Caruso e le due vicepresidenti Francesca Ricci e Costanza Vaccaro, illustrando un report che fotografa l’attività dell’assemblea cittadina e dei suoi organismi. I numeri del 2026 restituiscono un quadro di progressiva intensificazione del lavoro consiliare. Le sedute complessive degli organi consiliari sono state 192, contro le 163 del 2025, con un incremento di circa il 18%. Un dato ancora più significativo se confrontato con il 2024, quando le riunioni erano state complessivamente 68. Cresce anche l’iniziativa politico-istituzionale: gli atti presentati sono passati dai 190 del 2025 ai 301 del 2026, con un aumento del 58%. Un indicatore che testimonia l’intensificazione dell’attività di proposta, indirizzo e controllo esercitata dai consiglieri. Particolarmente significativo il lavoro della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, passata dalle 12 riunioni del 2024 alle 22 del 2025, fino alle 27 registrate nel 2026. Il Consiglio comunale ha mantenuto un ritmo di circa due sedute al mese, con 24 riunioni nell’anno in corso, mentre si è rafforzato anche il lavoro delle commissioni permanenti. Tra queste spicca la VI Commissione, che nel 2026 ha raggiunto quota 26 sedute, rispetto alle 16 del 2025. In crescita anche la IV Commissione, passata da 10 a 15 riunioni, e la I Commissione, salita da 5 a 10. Otto, inoltre, le sedute della Commissione speciale Livorno Città per i Giovani, che nel 2025 si era riunita soltanto due volte.

Il capitolo presenze

Il report fotografa anche la partecipazione dei singoli componenti ai lavori dell’assemblea. Nel 2026 sono undici quelli che hanno preso parte a tutte le 24 sedute del Consiglio comunale: Pietro Caruso, Francesca Cecchi, Daniele Esposito, Carlo Ghiozzi, Giulia Guarnieri, Cristina Lucetti, Lorenzo Midili, Giorgio Pacini, Francesca Ricci, il sindaco Luca Salvetti e Piero Tomei. Subito alle loro spalle figurano otto consiglieri con 23 presenze su 24: Denise Bertozzi, Enrico Bianchi, Roberto Danieli, Valerio Ferretti, Alessandro Guarducci, Giovanni La Sala, Andrea Morini e Matteo Vivoli. Interessanti anche i numeri relativi alle commissioni consiliari, dove spiccano le 163 presenze di Daniele Esposito, le 154 di Alessandro Guarducci e Piero Tomei, le 128 di Carlo Ghiozzi e le 101 di Pietro Panciatici. Seguono Andrea Morini con 91 presenze, Giulia Guarnieri con 84 e Giovanni La Sala con 83. “Questi dati testimoniano una crescente vitalità dell’assemblea consiliare, un’intensificazione delle attività di indirizzo e controllo e un rafforzamento del ruolo del Consiglio e delle Commissioni nel dibattito democratico cittadino”, commenta il presidente Caruso.

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