Elezioni/2. Colpo di scena: il centro destra candida Romiti

Il nome del portavoce provinciale di Fratelli d'Italia è spuntato in seguito al summit dove i tre leader del centro destra, Salvini, Meloni e Berlusconi, hanno disegnato lo scacchiere delle candidature toscane per le prossime amministrative

E mentre tutti si aspettavano di vedere Giulia Pacciardi, prescelta della Lega, capitanare la coalizione del centro destra alle prossime amministrative ecco che spunta il nome proposto da Fratelli d’Italia: Andrea Romiti. Sarà lui, ex consigliere comunale della legislazione Cosimi e portavoce provinciale di FdI, ad essere il candidato del centro destra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) per la corsa alla poltrona di sindaco della città di Livorno.

La notizia è arrivata nel pomeriggio di venerdì 29 marzo in seguito al summit effettuato proprio dai vertici nazionali dei tre partiti. Sono stati propri i leader stessi, secondo quanto riporta l’Ansa, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi a decidere lo scacchiere delle candidature toscane: Ubaldo Bocci sarà il candidato a sindaco del centrodestra a Firenze, Daniele Spada per Prato e Andrea Romiti, appunto, a Livorno.