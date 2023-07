Livorno Civica svela le carte: “Sosteniamo la ricandidatura di Salvetti”

Nella foto principale la presidente di Livorno Civica, Francesca Ricci, al microfono davanti alla platea del Circolo Arci Norfini di via di Salviano. Nella seconda immagine la platea presente all'evento

La presidente Francesca Ricci davanti alla platea del Circolo Arci Norfini: "Intendiamo dare un corpo politico a ciò che riteniamo in questa frase storica la scelta più giusta e pragmatica ovvero la ricandidatura di Luca Salvetti a sindaco di Livorno". Il primo cittadino: "Qui ci sono persone che rappresentano una forza vera che può essere decisiva nel costruire e nel disegnare il futuro della nostra città. Mettiamoci quindi al lavoro"

di Giacomo Niccolini

Francesca Ricci è chiara e lo dice a senza mezzi termini alla fine del suo discorso che ha aperto la cena di autofinanziamento di Livorno Civica, la lista civica, di cui è la presidente, con orientamento dichiaratamente di sinistra: “Intendiamo dare un corpo politico a ciò che riteniamo in questa frase storica la scelta più giusta e pragmatica ovvero la ricandidatura di Luca Salvetti a sindaco di Livorno”. Gli applausi, provenienti da una platea di circa 120 persone, non sono mancati. Il giardino del Circolo Arci Norfini di via di Salviano accoglie così il consenso della lista che poche settimane fa si era presentata alla città in villa Fabbricotti iniziando così il cammino verso quelle che saranno le prossime elezioni amministrative. Un cammino che si fa ancora più netto e preciso alla luce di quanto dichiarato dalla stessa Ricci in una vera e propria dichiarazione di intenti a poco meno di un anno dalle amministrative che porteranno alla elezione del primo cittadino nella primavera del 2024. Una campagna elettorale già entrata pienamente nel vivo. Molti i volti conosciuti della politica cittadina e non solo presenti alla cena tra cui l’assessore Andrea Raspanti e l’assessora Giovanna Cepparello, il direttore artistico del Teatro Goldoni Emanuele Gamba, la presidente della fondazione Trossi Uberti Libera Capezzone, gli appartenenti al mondo dell’associazionismo (CambiaMenti, Il Centro, In Associazione Aps, Associazione Oami) e del sociale tra cui, ad esempio, Fabrizio Torsi, presidente dell’Associazione Toscana Paraplegici di Livorno.

Francesca Ricci ha presentato anche il programma che intenderanno lanciare a partire da settembre de “Le Primarie delle Idee”, un percorso che inizierà subito dopo l’estate fino alla prossima primavera e che prevede una serie di iniziative orientate sui temi e non sulle alleanze. “Le alleanze ci saranno – specifica la presidente – ma dovranno partire dalle idee e dalla definizione di un programma di lavoro centrato sulla partecipazione, dialogo e confronto delle persone per ottenere uno scambio genuino e generativo. Quattro iniziative che si svolgeranno da settembre a marzo. Partiremo proprio sui temi sui cui si basa la nostra associazione che sono quelli del civismo e della partecipazione coinvolgendo i Consigli di Zona da poco formatesi. Strumento coraggioso e necessario che mette in relazione la cittadinanza e le istituzioni e che ha bisogno di essere però sostenuto con lo studio e la formazione”.

Solo a serata inoltrata è sopraggiunto il primo cittadino Luca Salvetti, impegnato in un consiglio comunale fiume e molto dibattuto su piano Strutturale e piano Operativo (approvato e passato solo a tarda notte) che non gli ha permesso di presenziare sin dalle prime battute all’evento. “In questi due piani è immaginata e descritta la Livorno del 2030. E a proposito di quello che ho ascoltato in consiglio comunale in queste undici ore. Devo dire che le forze di maggioranza hanno fatto un lavoro eccellente, di studio, di scelta e di approfondimento che poi sono andate a confrontarsi con altre realtà che purtroppo testimoniano, secondo me, un livello della politica tutto da rivedere. E allora sono convito che in questa platea vi siano menti e persone che sono in grado di regalare qualcosa di meglio a questa città rispetto a quanto ho sentito in consiglio comunale in questa giornata. Quindi è proprio per questo che la scelta di dar vita a questa associazione che in questi 11 mesi farà il percorso che deve fare è una rappresentazione di quello che Livorno può e deve fare a livello di ragionamento politico e crescita per la città, questa soluzione dell’associazione che rappresenta il mondo del civismo livornese a me riempie di fiducia e di orgoglio. Qui ci sono persone con le quali ho condiviso momenti diversi in questi 4 anni e che rappresentano una forza vera che può essere decisiva nel costruire e nel disegnare il futuro della nostra città. Mettiamoci quindi al lavoro e faremo sicuramente un grande lavoro”.

Condividi: