Addio a Giorgio Fanfani, storico imprenditore del porto

Si è spento a 91 anni, a pochi mesi dal traguardo dei 92, Giorgio Fanfani, figura centrale dell’imprenditoria marittima cittadina. Alla guida dell’azienda di famiglia fin da giovanissimo dopo la scomparsa del padre, ha attraversato oltre mezzo secolo di trasformazioni del porto di Livorno, dalla ricostruzione del dopoguerra alla containerizzazione fino alla stagione della globalizzazione, diventando un punto di riferimento del settore a livello nazionale e internazionale

Si è spento a 91 anni, a pochi mesi dal traguardo dei 92, Giorgio Fanfani, storico imprenditore livornese che per decenni è stato tra i protagonisti della vita economica legata al porto di Livorno. Avrebbe compiuto 92 anni tra pochi mesi. La camera ardente è stata allestita al cimitero dell’Ardenza. Il funerale, rende noto la famiglia che ringraziamo per la disponibilità, sarà celebrato martedì 5 maggio alle 15 nella chiesa di San Jacopo.

Fanfani lascia la moglie Vanda, i figli Giuliana, Angela, Guido, Vincenzo e Marco, oltre a numerosi nipoti e bisnipoti.

Figura centrale dell’imprenditoria marittima cittadina, ha guidato per decenni l’azienda di famiglia attiva nei traffici portuali. Giovanissimo si era trovato a raccogliere l’eredità del padre, scomparso prematuramente, assumendo responsabilità dirette nella gestione dell’impresa.

La sua attività ha accompagnato tutte le grandi trasformazioni del settore: dalla ricostruzione del dopoguerra, alla rivoluzione della containerizzazione, fino alle dinamiche della globalizzazione e al gigantismo navale.

Nel tempo, il gruppo imprenditoriale dei Fanfani ha ampliato il proprio raggio d’azione includendo anche la società William Shepherd, acquisita negli anni Settanta e attiva nei traffici marittimi da oltre un secolo e mezzo.

Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo: console di Danimarca, vicepresidente dell’organizzazione mondiale degli agenti marittimi (Fonasba), presidente nazionale di Federagenti, presidente di Asamar e figura di riferimento nel Comitato Italiano Utenti Portuali. È stato inoltre parte del gruppo di imprenditori che edita la “Gazzetta Marittima”.

Nel 2024 Federagenti lo aveva inserito tra i 24 “ambasciatori” del settore, riconoscendo oltre sessant’anni di attività professionale.

La sua visione imprenditoriale puntava alla costruzione di un modello integrato di logistica marittimo-portuale, capace di unire i diversi tasselli della filiera in un sistema efficiente ma al tempo stesso personalizzato, tipico delle aziende a conduzione familiare.

Appassionato di sport, amava in particolare calcio e tennis. È stato tra i fondatori del circolo tennis di Banditella, contribuendo anche in questo ambito alla vita sociale della città.

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