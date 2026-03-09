Al via il Premio Impresa Sostenibile della Camera di Commercio Maremma e Tirreno

Quattro premi da 5.000 euro per le imprese che hanno realizzato progetti di sostenibilità ambientale, sociale, economica e digitale

Dopo i risultati positivi delle prime due edizioni, la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno lancia la terza edizione del “Premio Impresa Sostenibile – Anno 2026”. L’iniziativa, approvata dalla Giunta camerale, mette a disposizione un fondo di 20.000 euro, che sarà suddiviso in quattro premi del valore di 5.000 euro ciascuno. Il premio è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese, loro cooperative e consorzi, di tutti i settori economici con sede legale nelle province di Grosseto e Livorno. “Investire in ambito ambientale, sociale, economico e digitale non è solo una scelta etica, ma una vera e propria leva di competitività: con la terza edizione di questo Premio intendiamo riconoscere e valorizzare l’impegno profuso dalle realtà del territorio nel realizzare progetti di sostenibilità d’impresa e stimolarne altre a realizzarli – spiega il Presidente della Camera di commercio Maremma e Tirreno, Riccardo Breda – Premieremo quei progetti che dimostrano spirito di adattamento e capacità di innovazione di fronte alle nuove esigenze di mercato, oltre alla fondamentale attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il nostro scopo, nell’ambito del percorso intrapreso da tempo dalla Camera sulla sostenibilità, è stimolare le imprese sempre più all’attenzione su questi temi”. Saranno premiate quattro aziende che, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato o concluso progetti rientranti in una delle seguenti quattro categorie:

sostenibilità ambientale: azioni volte a ridurre l’impatto sull’ambiente in termini di risparmio energetico e di materiali, il passaggio verso le energie rinnovabili, l’economia circolare, la mobilità green e la riduzione di consumi ed emissioni;

sostenibilità sociale: iniziative per aumentare il benessere del personale, migliorare l’equilibrio vita-lavoro, ridurre le disuguaglianze e garantire ai dipendenti un contesto lavorativo basato su sicurezza, equità ed inclusività;

sostenibilità economica: modelli efficaci che prediligono l’uso di materie prime e servizi locali certificati, capaci di generare lavoro e mantenere il valore aggiunto sul territorio contribuendo alla crescita dell’economia locale;

sostenibilità digitale: azioni per ottimizzare le prestazioni informatiche, migliorare l’esperienza dell’utente in termini di accessibilità ed efficienza e alle innovazioni IT adottate per generare impatti positivi.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente via PEC dal 6 marzo 2026 e fino alle ore 23.59 del 15 luglio 2026.

Il bando, con tutti i dettagli e le informazioni, è disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio a questo link: www.lg.camcom.it/bandi/premio-impresa-sostenibile-anno-2026

