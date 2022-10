Animali pericolosi nel carico di una nave, nuova procedura dell’AdSP

Il documento verrà presentato venerdì 14, dalle 9, all'Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma 234, Livorno). Evento organizzato nell'ambito degli Italian Port Days

Immaginate di essere l’addetto di un magazzino e di aprire una cassa portata da una nave proveniente dal Sud America. Come vi comportereste se dal carico uscisse un ragno dall’aspetto non proprio rassicurante? E’ per rispondere a questa domanda, e per fornire un supporto all’utenza, portuale e non, che l’Autorità di Sistema Portuale ha messo a punto una nuova procedura per fronteggiare le emergenze causate dalla presenza di animali pericolosi in stiva, a bordo di una nave, oppure dentro un carico oggetto di spedizioni internazionali depositato in magazzino. Quella dell’aggiornamento della procedura è una necessità che non poteva più essere rimandata dalla Por Authority. A Livorno sono ormai diversi i casi di rinvenimento di animali potenzialmente pericolosi per l’uomo. Nel 2020, ad esempio, furono trovati dagli addetti ai lavori un serpente a sonagli e un ragno delle banane, entrambi provenienti dal Sud America. Evento ancora più recente è il ritrovamento, all’interno di un container contente tronchi di noce nero provenienti dagli Stati Uniti, di un femmina viva e vitale di un aracnoide, una specie notoriamente pericolosa per la salute umana conosciuta come vedova nera. La nuova procedura verrà presentata al pubblico e alla stampa venerdì 14 ottobre 2022, a partire dalle 9 all’Auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (Via Roma 234, Livorno). L’evento è stato organizzato nell’ambito degli Italian Port Days, l’iniziativa lanciata in comune dalle Autorità di Sistema Portuale e coordinata da Assoporti per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuali. Saranno presenti oltre ai rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale tutti coloro che hanno collaborato alla redazione del documento e al progetto: Agenzia delle Dogane, Agecontrol, Capitaneria di Porto, Comando Provinciale WF Livorno, Guardia di Finanza (CITES), Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Regione Toscana – Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale, UVAC/PCF – Toscana e Sardegna.

