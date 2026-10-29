Autorità di Sistema Portuale, via libera al bilancio di previsione

Via libera al bilancio di previsione 2027 dell’Autorità di Sistema Portuale: 129 milioni di euro per investimenti, di cui oltre 121,9 milioni destinati a infrastrutture e manutenzioni straordinarie. Nel piano triennale 2027-2029 previsti interventi per 530 milioni, ma resta il nodo delle risorse disponibili

Via libera al bilancio di previsione 2027 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Il documento contabile, illustrato dal segretario generale, Pierpaolo Danieli, e dal dirigente amministrativo Simone Gagliani, ha ottenuto in mattinata il parere positivo da parte dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare ed è stato approvato questo pomeriggio dal Comitato di Gestione.

Ammontano complessivamente a 129 milioni di euro le spese in conto capitale inserite in bilancio dall’AdSP per l’esercizio dell’anno venturo. Di questi, oltre 121,9 milioni di euro sono destinati ai lavori infrastrutturali e alla manutenzione straordinaria.

La parte del leone la fanno i 92 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la realizzazione della banchina Ovest della Darsena Nord del porto di Piombino, mentre altri 8,7 milioni di euro sono stati destinati a interventi di manutenzione straordinaria. Con entrate proprie, per 15,4 milioni di euro, l’AdSP finanzierà invece altri interventi, tra i quali figurano per Livorno il secondo lotto del cunicolo destinato a gasdotti e oleodotti (4,5 milioni di euro); il rifacimento della banchina Ponte Capitaneria (3 milioni); i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità pubblica (3,3 milioni); la riqualificazione degli impianti dei varchi doganali (1,5 milioni); il restauro conservativo della galleria dei fucilieri del Forte di Bocca (500 mila euro); la realizzazione di una nuova sala operativa (450 mila euro) e gli interventi di progettazione relativi ad altre opere.

Completano il quadro degli interventi la ristrutturazione dell’immobile ex Locamare di Rio Marina (375 mila euro); la realizzazione della presa a mare per il dissalatore dell’Isola di Capraia (400 mila euro) e la progettazione di un nuovo ponte sul fosso Cornia e del collegamento per la nuova viabilità fino al Quagliodromo (50 mila euro). Per Portoferraio sono stati previsti trasferimenti correnti per 1,36 milioni di euro, destinati a finanziare, nell’ambito di un’apposita convenzione con il Comune, l’acquisto di un’area da adibire a parcheggio a servizio del porto.

Sul fronte delle entrate, l’AdSP prevede di incamerare per l’anno venturo 27 milioni di euro dalle tasse portuali e dalle tasse di ancoraggio, oltre ad altri 14,5 milioni di euro dai canoni demaniali.

Nella seduta è stato anche presentato il Piano Triennale delle Opere. Complessivamente, nel triennio 2027-2029 sono stati programmati investimenti infrastrutturali per 530 milioni di euro, di cui 242,4 milioni nel 2028 e 117,9 milioni nel 2029.

Nel loro insieme, gli interventi programmati mirano a migliorare l’accessibilità degli scali, adeguare le infrastrutture alle esigenze operative e rafforzare i collegamenti con le reti di trasporto terrestri. Una strategia che tuttavia l’Autorità di Sistema Portuale sta provando a portare avanti in un contesto caratterizzato dalla penuria di risorse economiche.

Nel suo intervento, il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, ha evidenziato la necessità di assicurare risorse sufficienti a sostenere le priorità individuate per il medio e lungo periodo.

“Il Piano Triennale delinea con chiarezza le priorità infrastrutturali dell’Ente per il medio e lungo periodo, ma la loro realizzazione richiede risorse finanziarie adeguate”, ha dichiarato. “La disponibilità dei fondi rappresenta una delle principali criticità, resa ancora più evidente dall’aumento dei prezzi, che ha fatto lievitare i costi di numerose opere, a partire dalla Darsena Europa. In questo contesto, l’AdSP è chiamata a coniugare l’ambizione del proprio programma di investimenti con un’attenta gestione delle risorse disponibili, mantenendo un quadro contabile solido e improntato al principio di economicità dell’azione amministrativa”.

I membri del Comitato di Gestione hanno espresso apprezzamento per un bilancio improntato alla concreta definizione di priorità infrastrutturali chiare. Un valore aggiunto in un contesto che resta tuttavia critico, a causa della mancata disponibilità delle risorse economiche necessarie a sostenere gli impegni di medio-lungo periodo.

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