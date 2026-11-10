Boggia e Noferi nominati vicepresidenti dei Giovani Imprenditori di Cna

Affiancheranno il presidente Diego Belleggia contribuendo alle attività e alle strategie dell’associazione a sostegno delle nuove generazioni di imprenditori

Federico Boggia e Federico Noferi sono i due nuovi vicepresidenti del gruppo Giovani Imprenditori di CNA Livorno. Con la nomina dei due vicepresidenti si va a completare la presidenza provinciale dei Giovani Imprenditori di CNA, presieduta da Diego Belleggia, titolare della Li.De. azienda concessionaria per Livorno e Grosseto dei carrelli elevatori Hyster. Boggia è invece titolare della Bynatomi, startup innovativa livornese che opera nel settore dell’intelligenza artificiale, mentre Noferi è titolare di Exigonia, impresa con sede a San Vincenzo che fornisce servizi avanzati di controllo di gestione ed analisi strategica a misura di piccole e medie imprese. Lo scopo del Comitato è quello di interpretare, analizzare e proporre soluzioni alle problematiche legate al mondo dell’imprenditoria dal punto di vista dei giovani imprenditori under 40, nonché organizzare eventi di informazione e promozione del fare impresa. Proprio per questo il Gruppo si impegna a diffondere la cultura dell’imprenditoria giovanile contribuendo ad orientare i giovani imprenditori, creare percorsi di sostegno e di sviluppo delle giovani imprese, promuovere il riconoscimento sociale dell’imprenditore e in particolare del giovane imprenditore evidenziando la sua utilità socio-economica ed infine è attivo nel sostenere lo sviluppo di strumenti che consentano un ricambio generazionale nel mondo dell’impresa. Per avere informazioni sulle attività ed aderirvi è possibile contattare la coordinatrice sindacale dei Giovani Imprenditori di CNA Livorno Valentina Bonaldi scrivendo a [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©