Bomba inesplosa della seconda guerra mondiale riaffiora in porto

L'ordignο è stato ritrovato in una vasca di stoccaggio provvisorio dei sedimenti davanti alla Torre del Marzocco. Interdetta un’area di 381 metri a terra e a mare: domani gli artificieri procederanno alla bonifica

Massima allerta nello scalo labronico, si legge in un comunicato stampa, per il ritrovamento di una bomba inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale, riaffiorata all’interno dell’area portuale e precisamente in una vasca di stoccaggio provvisorio dei sedimenti di dragaggio davanti alla torre del Marzocco. La gravità della situazione ha richiamato immediatamente sul luogo le massime autorità cittadine e marittime per un primo sopralluogo d’urgenza. Subito dopo i primi rilievi è stato attivato un posto di controllo avanzato per coordinare le complesse attività di messa in sicurezza. Domani mattina gli artificieri si recheranno sul posto per effettuare le operazioni di bonifica. Nel frattempo la Port authority e la Capitaneria di porto hanno emesso ciascuna due ordinanze di interdizione dell’area a terra e a mare di un’area ricompresa entro il raggio di 381 metri dal punto di rinvenimento del presunto ordigno bellico. Il traffico navale sarà quindi interdetto sino alla cessazione del pericolo. Nelle more della risoluzione della vicenda, i traghetti della classe eco della Grimaldi accosteranno stasera all’accosto 59, presso le aree in concessione alla porto 2000.

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