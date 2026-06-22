Castagneto Banca, nuova filiale a Piombino in via Leonardo da Vinci

Dal 2001 al fianco della città, la banca inaugura la nuova sede il 22 giugno. Confermati gli ATM in via Petrarca e potenziati i servizi per clienti e territorio

Una piazza storica quella di Piombino per Castagneto Banca, dal 2001 la Banca è, con orgoglio, al fianco della cittadinanza piombinese. Il trasferimento rientra nella strategia di Castagneto Banca, volta a migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti, assicurando spazi più accoglienti, accessibili e funzionali per la clientela. Nella nuova sede sarà possibile accedere a tutti i servizi di consulenza finanziaria, assicurativa, mutui, prestiti e operazioni quotidiane, oltre a un’area self-service attiva 24 ore su 24 per prelievi e versamenti. La filiale si trasferirà da via Petrarca a via Leonardo da Vinci con inaugurazione lunedì 22 giugno. I locali ATM, attualmente siti in Via Petrarca, verranno mantenuti, in modo da continuare a garantire ai nostri clienti un’area self aggiuntiva per prelievi e versamenti. La nuova filiale sarà anch’essa dotata di un’area self con 2 ATM per operazioni di prelievo e di versamento contanti e assegni. Il cambio di filiale è un importante investimento atto a ringraziare la comunità piombinese della fiducia che ci è stata riservata in questi 25 anni e che denota come i numeri di clienti, di volumi e di masse amministrate siano tutt’oggi in forte incremento. Il Direttore Generale Fabrizio Mannari: “Essere una banca del territorio significa prenderci cura della nostra comunità, crescendo e costruendo il futuro insieme. Vogliamo cogliere questa occasione per ringraziare i clienti Piombinesi per la fiducia dimostrata negli anni, la fiducia accordataci ci ha permesso di reinvestire nella comunità stessa. Questo genera un’economia “sana”. Obiettivo della banca è supportare il territorio nel qual opera e sappiamo che questa scelta contribuirà a raggiungere tale scopo”.

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