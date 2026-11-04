Completato il trasferimento straordinario di uno yacht di 36 metri

Si è conclusa con successo a Piombino una complessa e spettacolare operazione logistica per il trasferimento verso il mare di uno yacht di 36 metri

Si è conclusa con successo a Piombino una complessa e spettacolare operazione logistica per il trasferimento verso il mare di uno yacht di 36 metri. A causa dei cantieri in corso, che rendevano inaccessibile la consueta viabilità stradale, si è reso necessario il sollevamento straordinario dell’imbarcazione al di sopra di un cavalcavia per consentirle di posizionarsi sul tratto stradale opposto e proseguire il viaggio verso il mare. L’imbarcazione è stata realizzata da Velmare, azienda del territorio specializzata nella produzione di grandi manufatti in materiale composito per il settore nautico. L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Sales S.p.A. e ANAS S.p.A, unitamente al supporto del Comune di Piombino, della Provincia di Livorno, di Terna S.p.A. e di Enel S.p.A., impegnati nella gestione delle interferenze infrastrutturali e di rete, con il coordinamento del presidio territoriale di Piombino di Confindustria Toscana Centro e Costa. “Quando le infrastrutture ordinarie impongono dei limiti, occorre individuare soluzioni innovative. In questo caso abbiamo letteralmente superato l’ostacolo dall’alto, grazie alla manovra di sollevamento e movimentazione progettata ed eseguita dall’azienda Piccini Trasporti Industriali – ha dichiarato Simone Morganti, amministratore di Velmare e presidente della sezione Cantieristica e Nautica di Confindustria Toscana Centro e Costa -. Dietro a un’immagine così spettacolare ci sono soprattutto professionalità, preparazione e una straordinaria capacità di collaborazione. Ancora una volta abbiamo dimostrato che, quando imprese e istituzioni lavorano insieme, anche le difficoltà più complesse possono essere affrontate e risolte. È un risultato che dà valore all’intero comparto della nautica e al territorio di Piombino”.

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