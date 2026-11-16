Confcommercio incontra il sindaco Salvetti e gli assessori Cepparello e Mirabelli

Disponibilità a un tavolo comune per il futuro del tessuto commerciale livornese. Il sindaco Luca Salvetti ha espresso interesse per il percorso proposto, condividendo l'importanza di investire nel centro cittadino e nel piccolo commercio

Un confronto positivo e la disponibilità a costruire un percorso di lavoro condiviso. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto tra il sindaco di Livorno Luca Salvetti, gli assessori Giovanna Cepparello e Federico Mirabelli e i vertici di Confcommercio Livorno, la presidente Francesca Marcucci e il direttore Federico Pieragnoli.

In occasione dell’iniziativa nazionale di Confcommercio dedicata al futuro delle città e delle attività di prossimità, l’associazione ha consegnato all’amministrazione un documento con le priorità per commercio, turismo, pubblici esercizi, servizi, professioni e logistica. Tra i temi affrontati, il contrasto alla desertificazione commerciale, la sicurezza e il decoro urbano, la mobilità e i parcheggi, la valorizzazione dei flussi turistici, la semplificazione amministrativa e il sostegno alle imprese.

“Abbiamo trovato grande disponibilità al confronto e soprattutto la volontà di lavorare insieme su obiettivi concreti”, commenta la presidente Francesca Marcucci. “Il commercio di vicinato è una risorsa per tutta la città, non soltanto per chi fa impresa. Significa servizi, lavoro, strade frequentate e quartieri vivi. Vogliamo che le nostre proposte continuino ad essere parte di un percorso condiviso con l’amministrazione”.

“Il risultato più importante di questo incontro è la prospettiva di un tavolo comune”, aggiunge il direttore Federico Pieragnoli. “Non vogliamo limitarci a segnalare problemi, ma contribuire a individuare soluzioni praticabili, con priorità e tempi definiti. La collaborazione tra istituzioni e rappresentanze economiche è indispensabile per dare risposte alle imprese e rendere Livorno più attrattiva. Sostenere le microimprese e la loro competitività in un mondo dominato da giganti della distribuzione non è semplice, e solo una stretta collaborazione con le amministrazioni comunali sortirà effetti positivi e duraturi”.

Il sindaco Luca Salvetti ha espresso interesse per il percorso proposto, condividendo l’importanza di investire nel centro cittadino e nel piccolo commercio. “La città ha vissuto una trasformazione profonda, e adesso è il momento di investire nella vivibilità del centro, nel miglioramento di strade, piazze, aree mercatali”.

Salvetti ha richiamato anche i segnali positivi sul fronte turistico. Per la prima volta Livorno ha superato il milione di euro di gettito dell’imposta di soggiorno, mentre le rilevazioni regionali indicano una crescita significativa della destinazione. “Lo scontrino medio resta ancora basso rispetto ad altre città turistiche, anche perché Livorno è una città relativamente economica. Questo significa però che abbiamo ancora importanti margini di crescita”.

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