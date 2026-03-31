Confesercenti, rinnovato il consiglio territoriale

Fabio Tinti, che ricopre già il ruolo di presidente provinciale, è stato eletto presidente comunale. Il nuovo consiglio rappresenta un’ampia pluralità delle categorie economiche del territorio e sarà chiamato a rafforzare il dialogo con le istituzioni, sostenendo le imprese locali in una fase di grande trasformazione economica e sociale

Si è svolta il 30 marzo nella sede di Confesercenti di Livorno l’assemblea territoriale quinquennale dell’associazione, appuntamento che ogni cinque anni rappresenta un importante momento di confronto e rinnovo della rappresentanza territoriale. Nel corso dell’incontro è stato rinnovato il Consiglio territoriale ed è stato eletto il nuovo presidente: Fabio Tinti, che già ricopre il ruolo di presidente provinciale. All’assemblea erano presenti il nuovo eletto presidente Fabio Tinti, il direttore Alessandro Ciapini e l’assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Livorno, Rocco Garufo. L’assemblea ha rappresentato un’occasione di confronto approfondito sulle principali tematiche che interessano il tessuto economico e commerciale cittadino: dal mercato di piazza Cavallotti alle Logge del Buontalenti, fino al Mercato Centrale e più in generale all’andamento del commercio locale. L’assessore Garufo ha manifestato piena disponibilità al dialogo, rispondendo puntualmente alle osservazioni e alle richieste avanzate dagli operatori economici che entreranno a far parte del nuovo Consiglio di Confesercenti. “Il confronto con Confesercenti, in questi anni, è sempre stato improntato alla correttezza e alla reciprocità. Abbiamo costruito insieme un dialogo solido, fondato sulla fiducia e sulla volontà condivisa di trovare soluzioni concrete per le imprese della nostra città”, ha dichiarato Garufo. Nel suo intervento, il presidente Fabio Tinti ha sottolineato il ruolo dell’associazione nel supporto alle imprese del territorio: “Confesercenti sarà, come sempre, al fianco delle imprese, con la forza della rappresentanza, la competenza dei servizi e la passione di chi crede nel valore del lavoro e nella dignità dell’impresa. Le sfide che ci attendono sono impegnative: scenari geopolitici complessi, l’irruzione dell’intelligenza artificiale, la crisi demografica, i cambiamenti climatici. Ma il dovere degli imprenditori e il nostro dovere come associazione è quello di mantenere uno sguardo costruttivo, lucido e ottimista. Perché Livorno ha tutto per giocare un ruolo da protagonista. E noi saremo qui, ogni giorno, a sostenerla”. Il nuovo Consiglio rappresenta un’ampia pluralità delle categorie economiche del territorio e sarà chiamato a guidare l’azione associativa nei prossimi anni, rafforzando il dialogo con le istituzioni e sostenendo le imprese locali in una fase di grande trasformazione economica e sociale.

Faranno parte del nuovo Consiglio territoriale: Allegrini Fabrizio, Angulo Davide, Bacci Alessandro, Barli Carboncini Daniela, Bini Daniele, Briguglio Andrea, Cardosi Sergio, Capezzone Libera, Cazzorla Sarah, Chiappa Giuliano, Ganni Riccardo, Giuliano Laura, Guercio Giovanni, Nannipieri Riccardo, Pagni Debora, Picchi Andrea, Piperno Luca, Pistolozzi Claudia, Princi Marco, Salvini Piero, Sena Luigi, Sgariglia Roberto, Simoni Giorgia, Simoncini Iacopo, Stefanini Claudio, Timorati Lorenzo, Toschi Simone.

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