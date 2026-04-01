Confindustria, Eugenio Fiore nuovo direttore della delegazione di Livorno

"L’obiettivo è continuare a far crescere la delegazione di Livorno come punto di riferimento per le imprese, valorizzando le eccellenze del territorio e accompagnando le aziende nelle sfide che ci attendono nei prossimi anni"

Nuova guida per la delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa: è Eugenio Fiore, che assume l’incarico con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con le imprese e valorizzare le opportunità offerte dal territorio. “Assumere questo incarico è per me motivo di grande orgoglio ma anche di forte responsabilità – afferma il neodirettore Fiore, che vanta un’esperienza pluriennale nel management aziendale –. Lavorare per costruire un rapporto solido tra Confindustria e il tessuto produttivo locale. Il mio impegno sarà proseguire su questa strada, rafforzando ancora di più il dialogo con le aziende”. Tra le priorità indicate dal nuovo direttore c’è innanzitutto una presenza sempre più concreta accanto agli associati. “La vicinanza alle imprese deve essere il punto di partenza – spiega Fiore –. Per questo voglio dedicare molto tempo alle visite aziendali: entrare nelle fabbriche, conoscere da vicino i progetti, le criticità e le opportunità delle imprese è il modo migliore per rappresentarle e supportarle”. Accanto alla presenza sul territorio, Eugenio Fiore punta anche su una delegazione sempre più aperta e accessibile. “La sede di Confindustria deve essere percepita come una casa delle imprese – sottolinea –. Vogliamo tenere le porte sempre aperte agli associati, favorire momenti di confronto e creare occasioni di incontro e condivisione”. Un passaggio importante per il futuro della delegazione è rappresentato anche dal percorso di integrazione con le delegazioni di Firenze e Massa Carrara. “La costituzione di Confindustria Toscana Centro e Costa – Firenze, Livorno e Massa Carrara rappresenta una grande sfida ma anche una straordinaria opportunità – osserva Fiore –. Significa mettere a sistema competenze, relazioni e progettualità su un’area più ampia, rafforzando la capacità di incidere sui temi strategici per le imprese”. Il lavoro della delegazione continuerà inoltre a svilupparsi attraverso progetti condivisi con il territorio. “Credo molto nel valore delle collaborazioni con le istituzioni e con gli attori locali – prosegue Fiore – perché quando pubblico e privato lavorano insieme i progetti acquistano maggiore forza”.

In questa direzione si inseriscono iniziative già avviate come la sottoscrizione del protocollo d’intesa con Navigo per lo sviluppo del comparto nautico e il progetto sulla simbiosi industriale, in collaborazione con il Comune di Livorno e A.S.A., che punta a favorire modelli produttivi più sostenibili attraverso la collaborazione tra imprese. “Sono esempi concreti di come la collaborazione tra imprese, istituzioni e sistema della ricerca possa generare valore per il territorio e nuove opportunità di crescita”. “L’obiettivo – conclude Fiore – è continuare a far crescere la delegazione di Livorno come punto di riferimento per le imprese, valorizzando le eccellenze del territorio e accompagnando le aziende nelle sfide che ci attendono nei prossimi anni”.

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