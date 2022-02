DAXO Group è la prima azienda italiana a ottenere la certificazione ISO 30415 in materia Diversity & Inclusion

Darya Majidi, Founder e CEO della Società: "E' un traguardo prestigioso. La nostra ferma convinzione è che avvicinare le donne alle tecnologie possa dare l’input giusto all’inclusione per raggiungere la parità di genere, e nell’idea che le diversità creino le basi per l’innovazione"

Nel maggio 2021, la International Standard Organization (ISO) ha pubblicato la norma ISO 30415:2021 contenente le linee guida inerenti la “Gestione delle risorse umane” con un focus su “Diversità e inclusione”.

Oggi infatti “Diversity and inclusion” sono due termini che viaggiano in parallelo e che in Italia hanno trovato posto anche nel PNRR varato ad aprile 2021, laddove la Mission n.5 si pone come obbiettivo il sostegno all’empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere. In tale contesto, merita menzione Daxo Group, società livornese di consulenza strategica e formazione nella digital transformation, la quale è stata la prima azienda italiana ad aver superato il processo di verifica dei requisiti della norma ISO 30415 eseguito da TÜV Thüringen, Ente indipendente di certificazione, presente in Italia da oltre venti anni.

“Per Daxo Group è un traguardo prestigioso – ha dichiarato Darya Majidi, Founder e CEO della Società – L’azienda ormai da anni svolge la propria attività con un’attenzione particolare all’empowerment femminile, nella ferma convinzione che avvicinare le donne alle tecnologie possa dare l’input giusto all’inclusione per raggiungere la parità di genere, e nell’idea che le diversità creino le basi per l’innovazione. I nostri collaboratori e clienti sono “persone” a cui da sempre ci rivolgiamo in maniera differenziata, rispettando i principi della Diversity and Inclusion, e puntando così alla valorizzazione dei talenti, delle esperienze e delle peculiarità di ciascuno, senza distinzione di genere, lingua, orientamento sessuale, religione e opinioni”.

La CEO Majidi, imprenditrice tecnologica ed esperta di Digital Transformation e Artificial Intelligence, nel 2020 ha fondato anche l’Associazione Donne 4.0, di cui è presidente, con l’obiettivo di ridurre il gender gap nel mondo lavorativo, sociale, economico e tecnologico.

Con Daxo Group, ha ideato un percorso di Diversity & Inclusion basato sui seguenti 5 principali stream: Governance & Leadership, inerente la strategia di digital transformation con ricadute positive ed impattanti sui temi Diversity & Inclusion grazie alle business unit aziendali (Digital, Womenlab, Faculty) e della controllata DaxoLab (unico incubatore di imprese in Italia creato e posseduto da una donna); Responsabilità e Pianificazione, relativamente all’applicazione delle buone prassi di conciliazione vita-lavoro per tutte le proprie risorse, privilegiando lo smart working e la condivisione di obiettivi e risultati; Gestione delle persone, riguardante la selezione delle persone che sposano i principi D&I, utili nell’attività formativa affinché possano sviluppare sempre più fiducia, coraggio e capacità di intervento per sfidare ed affrontare pregiudizi e discriminazioni; Progettazione, sviluppo e rapporti di filiera, mediante il quale Daxo Group garantisce un ecosistema dove professionisti, imprenditori, startup ed imprese consolidate lavorano fianco a fianco condividendo spazi, servizi, esperienze e competenze; Comunicazione e trasparenza, comporta lo svolgimento di attività di sensibilizzazione degli stakeholder esterni per promuovere i temi di D&I attraverso i numerosi canali di comunicazione attivati. L’attestazione ISIO 30415, denota la continua ricerca di Daxo Group di essere in ottica ESG aziendale.

https://www.daxogroup.it/