Economy intervista Darya Majidi

Dopo la copertina di Fortune, un'altra soddisfazione per l'imprenditrice tech, ceo di Daxo Group, nonché speaker e autrice del libro Donne 4.0 tra le protagoniste del numero di giugno del mensile Economy che le ha dedicato una intervista nella sezione Coverstory dal titolo Meno Barbie e più Stem per le nuove generazioni: "Per noi donne è sempre più importante lo studio delle materie scientifiche in un mercato del lavoro che ha fame di figure professionali femminili"

Dopo l’uscita su Fortune Italia a ottobre dello scorso anno la concittadina Darya Majidi – esperta riconosciuta nel campo dell’intelligenza artificiale (AI), che si distingue per il suo impegno nel rendere la tecnologia accessibile e inclusiva – è tra le protagoniste del numero di giugno del mensile Economy che le ha dedicato una intervista nella sezione Coverstory dal titolo Meno Barbie e più Stem per le nuove generazioni. Con una carriera che si estende per oltre tre decenni, nell’intervista l’imprenditrice tech (è ceo di Daxo Group), nonché speaker e autrice del libro Donne 4.0 parla dell’importanza per le donne dello studio delle materie scientifiche in un mercato del lavoro che ha fame di figure professionali femminili. “Solo un laureato su tre nelle materie Stem è di sesso femminile” spiega Majidi che ricorda le iniziative di stampo nazionale a favore dell’universo femminile: dal progetto AIxGirls – un camp estivo nazionale rivolto alle ragazze delle scuole superiori che offre una formazione intensiva nel campo dell’AI, con l’obiettivo di ispirare e preparare la prossima generazione di donne con un mindset tecnologico – all’associazione Donne 4.0 da cui è nato AIxWomen, un progetto dedicato ad avvicinare le donne adulte all’intelligenza artificiale.

