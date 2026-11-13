Fossi Medicei, verso un nuovo modello di gestione

Vertice a Palazzo Rosciano con il sindaco e i circoli nautici cittadini. La proposta prevede l'affidamento a un soggetto pubblico, con l'obiettivo di tutelare il valore storico e identitario dei fossi. Il presidente Gariglio: “Dare ai fossi livornesi una gestione organica e strutturata”. Salvetti: “Partire dalla loro valenza sociale e dall'importanza per il popolo delle barchette”

Un nuovo modello di gestione pubblica per i Fossi Medicei. È questa la strada tracciata mercoledì scorso a Palazzo Rosciano durante il vertice tra il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Davide Gariglio, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e i rappresentanti delle realtà nautiche cittadine. Nel corso della riunione è stata illustrata la proposta, già anticipata nei giorni scorsi dalla stampa, di predisporre una diversa formula con un modello di esternalizzazione che, nel rispetto del quadro normativo consenta di coniugare la gestione del sistema dei Fossi Medicei con la tutela della loro storicità, delle peculiarità architettoniche e delle tradizioni che ne fanno uno degli elementi caratteristici dell’identità livornese.

Il percorso prospettato prevede, in primo luogo, una preliminare confronto sulla concreta fattibilità amministrativa da parte dell’Avvocatura dello Stato, per la quale è stata predisposta una richiesta di parere, a valle della quale avviare un procedimento che si concluderebbe con l’affidamento in concessione, da parte del Comune di Livorno, della gestione del circuito dei fossi a un soggetto pubblico. Attraverso questa formula le amministrazioni ritengono sia possibile garantire una gestione capace di perseguire prioritariamente finalità di interesse pubblico, salvaguardando il valore storico, culturale e identitario dei fossi, esigenze che, secondo l’impostazione della proposta, potrebbero non trovare le stesse garanzie in un modello di gestione esclusivamente privata. L’ipotesi è stata illustrata ai circoli presenti all’incontro: il Circolo Nautico di Livorno, il Circolo Daniele Manin e il Circolo della Pesca, che hanno espresso la condivisione dell’obiettivo perseguito di salvaguardare il valore storico, culturale e identitario delle attuali utilizzazioni, offrendo la disponibilità a collaborare per questo interesse comune. “Puntiamo a una soluzione concreta, condivisa e soprattutto rispettosa del quadro normativo, che consenta di dare finalmente ai fossi livornesi una gestione organica e strutturata” ha dichiarato a margine della riunione Gariglio. “Parliamo di un patrimonio storico, culturale e identitario della città, che non può essere considerato soltanto sotto il profilo degli ormeggi, ma che richiede attenzione alla manutenzione, al decoro, alla tutela delle sue caratteristiche e alla valorizzazione delle sue potenzialità turistiche” ha aggiunto, sottolineando come la soluzione proposta vada proprio in questa direzione: “Non vogliamo sottrarre spazio a chi vive quotidianamente i fossi, ma mettere a sistema le energie e le competenze esistenti, restituendo a questo straordinario patrimonio cittadino una prospettiva di gestione chiara e duratura”. Soddisfatto anche il primo cittadino: “È stata una riunione veramente costruttiva, capace di chiarire le caratteristiche e le prospettive di un percorso comune per affrontare e risolvere la questione della gestione dei Fossi Medicei. Un percorso che deve partire innanzitutto dalla loro valenza sociale e dall’importanza che rappresentano per il popolo delle barchette”.

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