Giu.Di.Co Bio vince il premio Impresa Sostenibile 2025

L'azienda livornese è risultata vincitrice nella categoria Sostenibilità Sociale nell'ambito del riconoscimento nazionale de Il Sole 24 Ore. Fabio Costagli, amministratore e titolare: "Siamo onorati e orgogliosi"

La Giu.Di.Co Bio srl, azienda livornese leader nel settore delle materie prime biologiche per la zootecnia, è stata insignita di un prestigioso riconoscimento a livello nazionale nell’ambito del Premio Impresa Sostenibile 2025 de Il Sole 24 Ore. La giuria l’ha decretata vincitrice nella categoria Sostenibilità Sociale, un risultato che celebra in particolare il suo impegno nello sviluppo internazionale e nell’impatto comunitario in Africa. Il premio è stato conferito all’azienda per la realizzazione di un impianto in Togo che lavora oltre 8.000 tonnellate di soia biologica all’anno. Questo progetto non solo assicura una materia prima di alta qualità per la filiera zootecnica, ma costituisce un modello di sviluppo sociale ed economico replicabile in Africa. Fabio Costagli, amministratore e titolare: “Siamo onorati e orgogliosi di questo premio conferito da una testata prestigiosa come Il Sole 24 Ore. Essere riconosciuti per la Sostenibilità Sociale è il coronamento del nostro progetto in Togo e di tutti gli altri che portiamo avanti a livello internazionale. Questo impianto è l’esempio di come l’imprenditoria italiana, specialmente in un settore come il biologico, possa e debba essere un motore di crescita non solo economica, ma anche etica e sociale, generando valore condiviso per le comunità africane e garantendo al contempo materie prime di qualità per la nostra filiera. Il nostro impianto in Togo porta il nome di mio padre, Maurizio Costagli. Ringrazio tutti gli agricoltori, i lavoratori e i dipendenti che hanno reso tutto ciò possibile. Ringrazio anche i miei figli, Giulio e Diana, da cui l’azienda prende il nome”.

Impatto sociale e sviluppo locale in Togo

L’impianto impiega oltre 70 persone togolese in modo diretto. Il progetto coinvolge attivamente cooperative sociali e agricoltori togolesi, supportando circa 8.000 ettari di coltivazione biologica. L’iniziativa genera un significativo reddito locale, offrendo un modello concreto per un’agricoltura sostenibile e per lo sviluppo sociale in Africa. La cerimonia di consegna del Premio si è tenuta oggi, 22 ottobre 2025, a Roma in occasione del Forum Sostenibilità 2025 – Focus Imprese de Il Sole 24 Ore, presso l’Auditorium della Tecnica, alla presenza di membri del Governo italiano.

