I porti dell’Alto Tirreno protagonisti a Rotterdam

La missione all'evento Breakbulk Europe conferma il ruolo strategico degli scali dell’alto Tirreno nella logistica industriale e nei grandi progetti infrastrutturali. Avviati nuovi contatti con operatori globali e investitori per attrarre traffici e rafforzare la competitività del porto di Livorno

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Settentrionale al Breakbulk Europe 2026, l’evento fieristico di riferimento mondiale per il settore del breakbulk, del project cargo e delle merci fuori sagoma. La missione olandese ha confermato il ruolo di primo piano degli scali dell’alto Tirreno nella gestione della logistica industriale complessa e dei grandi progetti infrastrutturali, comparti che si confermano pilastri strategici per l’economia marittima nazionale. La presenza dell’AdSP si è inserita all’interno della delegazione collettiva coordinata da Assoporti (Associazione Porti Italiani). L’iniziativa ha offerto una vetrina internazionale di altissimo livello per promuovere l’efficienza della rete logistica italiana e la sua centralità come hub naturale nel bacino del Mediterraneo, vera e propria porta d’accesso privilegiata verso i principali mercati europei. La kermesse di Rotterdam ha rappresentato un’importante occasione di business e networking, consentendo ai vertici dell’AdSP di Livorno di avviare e consolidare relazioni con i principali player globali, tra cui operatori logistici, spedizionieri, compagnie di navigazione e investitori internazionali. L’obiettivo della missione è stato quello di rafforzare le partnership esistenti e attrarre nuovi flussi di traffico commerciale verso la costa italiana. Il successo della partecipazione italiana è stato il frutto di una stretta collaborazione tra istituzioni e comparto privato. Un ruolo chiave nel coordinamento dell’intera delegazione è stato svolto da Assoporti. Fondamentale, infine, la presenza attiva e il lavoro di squadra degli operatori privati del Porto di Livorno, che hanno promosso con determinazione l’eccellenza e la competitività della comunità portuale locale sul palcoscenico globale.

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