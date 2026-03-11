Il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, è intervenuto al LetExpo 2026, promosso da ALIS

Fare sempre più squadra in una logica di sistema. Per il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, è questa la priorità per le Autorità Portuali

Fare sempre più squadra in una logica di sistema. Per il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, è questa la priorità per le Autorità Portuali.

Dal LetExpo di Verona, la fiera di riferimento per il settore dei trasporti e della logistica, cui ha preso parte partecipando questo pomeriggio ad una tavola rotonda moderata sul tema della Risorsa Mare, Gariglio ha plaudito alla capacità di Alis di riuscire a organizzare un evento che metta insieme le Istituzioni e il mondo delle imprese e della logistica.

“Si tratta di un approccio condivisibile – ha affermato – che il Ministero delle Infrastrutture ha fatto proprio quando ha deciso di riorganizzarsi in una direzione generale che tenesse insieme tutta la filiera”.

Lo stesso ragionamento può e deve essere fatto per i porti, che “non esistono da soli ma sono sempre di più hub geostrategici profondamente legati con i poli di consumo e i centri manifatturieri” è il concetto espresso da Gariglio. Che nel corso della tavola rotonda ha ribadito come le AdSP non debbano muoversi come delle monadi ma operare in una logica di squadra: “Le AdSP – ha precisato – devono rimanere autonome e questa autonomia va preservata, ma occorre che ci sia un coordinamento esterno da parte del MIT o di una realtà ad esso vicina”. L’obiettivo è quello di far sì che ad ogni porto sia consentito di investire le risorse necessarie a promuovere la visione industriale del Governo. “In fondo – ha aggiunto – siamo come delle aziende che hanno bisogno di una holding forte. Noi presidenti non dobbiamo essere giudicati per il fatturato che portiamo ma per la nostra capacità di servire il Paese”.

Il presidente dei porti di Livorno e Piombino ha pubblicamente ringraziato Assoporti per il lavoro svolto sotto l’attenta conduzione del neo presidente Roberto Petri, che “sta svolgendo molto bene il proprio ruolo”. E ha fatto presente come le Autorità Portuali stiano oggi facendo ognuno la propria parte per promuovere questo spirito di squadra: “Sotto l’egida dell’Associazione dei Porti Italiani ci stiamo muovendo in modo sinergico, studiando un approccio condiviso mirato alla risoluzione dei problemi comuni. Vedo i presidenti dell’AdSP lavorare insieme e accettare le decisioni che vengono prese a maggioranza. Ognuno vede nell’altro, non già un competitor, ma una parte del Sistema Paese, in cui ciascuno deve fare un pezzo del lavoro complessivo”.

E va proprio in questa logica, l’invito, pragmatico, di Gariglio, a ragionare sempre di più in termini di archi geografici: “Nel Piano Operativo Triennale che stiamo redigendo, ci consideriamo come parte integrante di un Sistema macro-territoriale che abbraccia tutto l’arco tirrenico-ligure, interessando non soltanto Livorno e Piombino, ma anche Genova, Savona e La Spezia. Abbiamo lo stesso sistema economico di riferimento: ritengo che oggi ci siano le condizioni perché questi sistemi portuali possano lavorare uno a fianco all’alto per portare in dote ai nostri porti nuove occasioni di crescita”.

Nel corso della tavola rotonda Gariglio si è anche soffermato su temi di stretta pertinenza dell’Ente di cui è al timone, a cominciare dalla Darsena Europa. “Oggi – ammette – le navi sono sempre più grandi e con una capacità sempre maggiore. Le banchine non si evolvono con la stessa velocità con cui si evolve il mondo dello shipping”. Ne deriva che molti porti storici non sono oggi in grado di far fronte alle esigenze dei big carrier: “La Darsena Europa nasce anche per questo motivo: che è quello di accogliere le navi di ultima generazione, e superare le limitazioni e i vincoli del porto commerciale”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©