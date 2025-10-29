In Fortezza Vecchia un evento dedicato ai risultati del progetto NeXTraIn.PortS

Durante l’evento sono stati presentati i risultati dell’analisi condotta per individuare i profili professionali coinvolti nei processi di innovazione nei porti europei, che costituiscono la base per la definizione di nuovi percorsi formativi

Il 28 ottobre nella Sala Ferretti della Fortezza Vecchia si è svolto un evento di disseminazione e valutazione del progetto europeo NeXTraIn.PortS, finanziato dal programma Erasmus+ 2021–2027 e realizzato in partenariato tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (capofila), la Fundación Valenciaport, lo STC Group di Rotterdam, l’Università del Pireo, il Centro di Formazione Logistica e Intermodale del porto di Venezia, il Centro di competenza Start 4.0 di Genova e Provincia di Livorno Sviluppo. Durante l’evento sono stati presentati i risultati dell’analisi condotta per individuare i profili professionali coinvolti nei processi di innovazione nei porti europei, che costituiscono la base per la definizione di nuovi percorsi formativi. Le imprese e istituzione del cluster portuale e intermodale dei paesi partner di competenza hanno avuto un ruolo centrale nella definizione delle traiettorie di sviluppo del settore, confermando l’importanza della collaborazione tra mondo produttivo e formazione.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e numerose imprese portuali e del settore intermodale, che hanno contribuito attivamente alla discussione con proposte e riflessioni sui fabbisogni formativi e sulle competenze necessarie per affrontare le sfide della digitalizzazione e della transizione energetica. Il prossimo step del progetto si svolgerà presso il Porto di Venezia dal 24 al 28 ottobre, seguita da ulteriori attività nei porti di Valencia, Rotterdam e Pireo. Queste esperienze offriranno ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi su buone pratiche e di sperimentare direttamente nuovi metodi e strumenti tecnologici, tra cui soluzioni immersive e applicazioni di realtà aumentata, con l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali, promuovere l’innovazione nei processi operativi e gestionali tramite nuovi modelli formativi. L’evento ha rappresentato un momento di confronto concreto e costruttivo, confermando il ruolo strategico della formazione nella trasformazione sostenibile e digitale del sistema portuale europeo. “Il progetto NeXTraIn.PortS rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di un ecosistema portuale europeo più innovativo, sostenibile e competitivo” ha dichiarato il dirigente promozione e formazione dell’AdSP MTS, Claudio Capuano, che ha aggiunto: “Grazie alla collaborazione con le imprese e all’utilizzo di tecnologie immersive, stiamo definendo nuovi standard formativi capaci di rispondere alle sfide del futuro”.

