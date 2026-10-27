Intelligenza artificiale, Cna Livorno incontra le imprese

Giovedì 29 ottobre alle 17.30, nella sede di via King 13, un incontro gratuito con cinque aziende livornesi esperte di AI per scoprire come sfruttarla nel business, proteggendo dati, progetti e competenze. Necessaria la registrazione online

L’intelligenza artificiale è una grande risorsa accessibile anche per le piccole e medie imprese, ma va conosciuta per sfruttarne tutte le potenzialità in modo consapevole e responsabile. Per questo Cna Livorno insieme ad un team di aziende livornesi che già da anni lavorano sulla AI, ha organizzato per giovedì 29 alle 17.30 presso la sede di via King 13 un incontro aperto alle imprese di tutti i settori per far conoscere le applicazioni pratiche ma anche i risvolti legati alla sicurezza dei propri dati e progetti. Le aziende locali esperte di intelligenza artificiale che affronteranno l’argomento da varie sfaccettature sono Binatomy, Oimmei, Requrv, Robocode e Wondersys. L’incontro vuole mettere al centro tutto ciò per cui le imprese dei vari settori produttivi e dei servizi possono utilizzare i modelli e i cosiddetti agenti della AI per accelerare determinati processi del proprio business. L’errore che molte aziende però già compiono è di dare in pasto ai più noti modelli di intelligenza artificiale disponibili on line i propri dati ad esempio finanziari, contabili oppure legati a progetti ed elaborazioni, senza valutare le implicazioni relative alla riservatezza e sicurezza. Un altro pericolo è legato al rischio di appiattimento delle competenze o alle risposte verosimili, ma sbagliate, che l’AI può dare se non ben indirizzata. Insomma, l’imprenditore deve mantenere il potere ed il sapere decisionale, ma anche poter contare sulle enormi ed interessanti possibilità che l’intelligenza artificiale può spalancargli se ben governata; ed anche una micro o piccola impresa può farlo. La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è necessaria la registrazione a questo link: https://forms.gle/EdgB9KhAdvuBrh83A.

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