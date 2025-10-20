La formazione dell’AdSP alla Genoa Shipping Week
Durante il panel, l’AdSP-MTS ha presentato le attività del proprio centro di formazione, con un focus sul progetto NeXTraIn.PortS – programma Erasmus 2021-2027, che punta a integrare tecnologie immersive come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) nei percorsi di aggiornamento professionale
Venerdì scorso, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha partecipato all’evento “The technical means of professional skills updating”, tenutosi nell’ambito della Port&ShippingTech International Conference, uno degli appuntamenti di punta della Genoa Shipping Week. L’incontro ha riunito esperti, istituzioni e operatori del settore marittimo-portuale per affrontare un tema sempre più centrale: l’evoluzione delle competenze professionali nel mondo del lavoro portuale, in un contesto segnato da una crescente digitalizzazione e dall’introduzione di tecnologie avanzate. Durante il panel, l’AdSP-MTS ha presentato le attività del proprio centro di formazione, con un focus sul progetto NeXTraIn.PortS – programma Erasmus 2021-2027, che punta a integrare tecnologie immersive come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) nei percorsi di aggiornamento professionale. L’obiettivo è chiaro: rendere la formazione più efficace, tempestiva e sostenibile, senza compromettere l’operatività quotidiana dei porti. Il dibattito ha evidenziato come l’adozione di strumenti di computer supported education, spesso in modalità phygital (ibrida tra fisico e digitale), rappresenti una risposta concreta alle nuove esigenze del settore. I simulatori e le tecnologie immersive si stanno affermando come strumenti fondamentali per garantire una formazione continua e di qualità, in linea con le trasformazioni in atto.
