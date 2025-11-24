L’AdSP incontra gli operatori su resilienza e sostenibiltà

Il 25 novembre, a partire dalle 14.30, nella Sala Ferretti della Fortezza Vecchia, l'Autorità di Sistema Portuale ospiterà un seminario di consultazione di stakeholder. Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming

Il 25 novembre, a partire dalle 14.30, nella Sala Ferretti della Fortezza Vecchia, l’Autorità di Sistema Portuale ospiterà un seminario di consultazione di stakeholder, sia pubblici che privati, sui temi prioritari della sostenibilità e della resilienza dei porti di competenza. L’incontro ha un carattere eminentemente operativo con sessioni di domande e di risposte agli stakeholder portuali, soggetti privati e pubblici, che sono stati invitati. E rappresenta un’attività fondamentale nel percorso di redazione sia del Bilancio di Sostenibilità 2025 che del Piano di Resilienza climatica previsto dal contratto di finanziamento sottoscritto con la Banca Europea degli investimenti per la realizzazione della Darsena Europa nel 2024, un documento strategico attraverso il quale analizzare le misure di adattamento e mitigazione delle vulnerabilità al cambiamento climatico. Per quanto attiene il Bilancio di Sostenibilità, durante il seminario verranno consultati direttamente gli stakeholder, con i quali saranno analizzate le ricadute che le attività dell’ADSP e dei porti in generale, hanno verso l’esterno e verso il territorio. La struttura del seminario per questa parte prevede conseguentemente un inquadramento dei temi ESG (ambientali, sociali e organizzativi), pre-identificati dalla società di consulenza TIM10 srl, coordinata dal docente universitario Giovanni Satta.

La seconda parte del seminario è propedeutica alla redazione del Piano di Resilienza e costituisce una prima riflessione sistematica sull’esposizione agli eventi avversi climatici, quali inondazioni, ondate di calore, incremento del livello dei mari, delle infrastrutture portuali. All’evento parteciperanno le imprese portuali, i sindacati, le istituzioni de, territorio, le associazioni di categoria, la Capitaneria di Porto e i Servizi tecnico-nautici. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming: https://tinyurl.com/SostenibilitaResilienzaADSPMTS

Condividi:

Riproduzione riservata ©