L’AdSP presenta le iniziative di Marerasmus

Gli eventi rappresentano un’occasione per diffondere i valori dell’Unione Europea e del programma Erasmus+, valorizzando le esperienze di mobilità internazionale degli studenti e promuovendo la cultura del mare come leva educativa e professionale

In occasione degli ErasmusDays 2025, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e il Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, in collaborazione con Agenzia INDIRE Erasmus+, promuovono MARERASMUS – “Vivi i valori del MARE, esprimi il tuo futuro”, un ciclo di eventi che si terranno a Cecina (15 ottobre), Livorno (16 ottobre) e Portoferraio (17 ottobre). L’iniziativa si inserisce nel quadro del Protocollo d’Intesa forMARE sottoscritto tra Regione Toscana, Direzione Marittima della Toscana, AdSP-MTS, e CCIAA della Maremma e del Tirreno, volto a promuovere alleanze formative nella filiera marittima, nautica, portuale e logistica. L’obiettivo è rafforzare la blue economy attraverso percorsi educativi e professionali condivisi, capaci di rispondere ai fabbisogni di competenze del territorio. Gli eventi MARERASMUS rappresentano un’occasione per diffondere i valori dell’Unione Europea e del programma Erasmus+, valorizzando le esperienze di mobilità internazionale degli studenti e promuovendo la cultura del mare come leva educativa e professionale. “La partecipazione dell’AdSP-MTS al programma Erasmus+ nasce dalla volontà di diffondere le professionalità legate all’economia del mare, promuovendo percorsi formativi che avvicinino i giovani alle opportunità offerte dai porti, dalla logistica e dalla nautica” ha dichiarato il dirigente promozione dell’AdSP, Claudio Capuano, che ha sottolineato il ruolo dell’AdSP-MTS nel fare da ponte tra scuola e impresa, contribuendo alla costruzione di una filiera educativa coerente con le esigenze del sistema intermodale.

Di seguito i link agli eventi:

Cecina – Palazzetto dei Congressi e ISISS Marco Polo, 15 ottobre: https://www.erasmusdays.eu/event/our-common-values-within-europe-and-beyond/

Livorno – Fortezza Vecchia, 16 ottobre: https://www.erasmusdays.eu/event/marerasmus-vivi-i-valori-del-mare-esprimi-il-tuo-futuro-2/

Portoferraio – Istituto Cerboni e Palazzetto “M. Cecchini”, 17 ottobre: https://www.erasmusdays.eu/event/leuropa-siamo-noi/

