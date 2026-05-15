Lavoro, in aumento le malattie professionali

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Nel 2025 le denunce di infortunio restano stabili nella provincia di Livorno, ma crescono le malattie professionali (+11,9%) e preoccupano gli infortuni mortali. I dati sono stati presentati dall’Osservatorio provinciale per la sicurezza sul lavoro riunito a Palazzo Granducale

Nel 2025 le denunce di infortunio nella provincia di Livorno risultano sostanzialmente stabili: i casi registrati sono 4.427 contro i 4.437 dell’anno precedente (-0,2%), in controtendenza rispetto al lieve aumento emerso a livello nazionale (+1,4%).

Crescono invece le denunce di malattia professionale, che passano da 2.275 a 2.545 (+11,9%), con una forte incidenza delle patologie osteomuscolari, il 77% del totale. Particolare attenzione emerge anche sul fronte degli infortuni mortali, che nel 2025 risultano in aumento rispetto all’anno precedente. I dati sono stati illustrati a Palazzo Granducale durante la seduta dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza sul lavoro, nato nel 2024 per impulso della Provincia di Livorno proprio allo scopo di costruire un modello condiviso ed efficace di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. A fornire un aggiornamento della situazione sul territorio provinciale è stata Provincia di Livorno Sviluppo in collaborazione con Inail Livorno. Alla società in house della Provincia è affidato il coordinamento dell’Osservatorio, ed ha infatti presentato l’andamento aggiornato al 31 dicembre 2025, elaborato sulla base dei dati Inail. Sono intervenuti inoltre la Direzione Provinciale del Lavoro e Ausl Toscana Nordovest, che hanno presentato l’esito dei controlli nei luoghi di lavoro, realizzati secondo le rispettive competenze.

Nel corso della riunione, inoltre, è stato fatto il punto sull’iniziativa “Spazi che parlano di sicurezza” e sullo stato dell’arte della vigilanza nei luoghi di lavoro. Presentato anche il progetto “Vivere il cantiere e impararlo a scuola”, organizzato in collaborazione tra Inail Livorno, Ausl Toscana Nord Ovest, CPT- Ente Livornese Scuole Edile e ANCE per gli allievi delle classi terze dell’Istituto Tecnico per Geometri dell’IIS “Buontalenti Cappellini Orlando” di Livorno, che nell’occasione hanno proiettato il video realizzato col progetto e hanno ricevuto gli attestati di partecipazione. “L’Osservatorio ha riunito istituzioni ed enti preposti intorno ad un tavolo comune che è divenuto un riferimento per il territorio – afferma Paolo Nanni, amministratore unico di Provincia di Livorno – dopo un anno di attività sono state portate avanti proposte congiunte di informazione, sensibilizzazione e promozione della sicurezza sul lavoro. Tra queste hanno particolare rilievo i programmi con le scuole, per avviare le giovani generazioni alla cultura della sicurezza nella prospettiva del futuro ingresso nel mondo del lavoro”. Il protocollo dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza sul lavoro – sottoscritto da 35 istituzioni, enti preposti alla tutela della salute, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria, amministrazioni locali di tutto il territorio provinciale – promuove attività volte alla diffusione delle informazioni sull’andamento epidemiologico degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro, nonché dei dati aggregati sulle criticità riscontrate, al fine di individuare le strategie di contrasto più efficaci a livello territoriale. Nei prossimi giorni sul sito web di Plis, nella sezione dedicata all’Osservatorio, sarà reperibile la relazione completa di Inail Livorno sui dati 2025, nonché gli aggiornamenti e i materiali di tutte le sedute.

Questo il link https://www.plis.it/it/dettaglio_progetto.asp?keyAttivita=147&idtipologia=1

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