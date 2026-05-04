Marradini confermato presidente Giovani Imprenditori di Confcommercio

I temi affrontati dal nuovo direttivo sono: sostegno alle startup, il supporto alle giovani imprese nell’individuazione di bandi e misure agevolative, la creazione di occasioni di networking e il confronto sulle esigenze emergenti del sistema economico locale

Dalla ristorazione al commercio, dai servizi alle assicurazioni fino all’immobiliare: espressione di settori diversi del tessuto economico locale, si rinnova il consiglio dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Livorno. Un gruppo che punta a rafforzare il confronto tra nuove generazioni d’impresa e a sviluppare strumenti concreti di supporto per startup e attività under 40, con particolare attenzione all’accesso alle opportunità di finanziamento, ai bandi pubblici e ai percorsi di crescita imprenditoriale. Nel corso dell’assemblea che si è svolta nella sede di via Serristori è stato confermato alla presidenza Leonardo Marradini, che guiderà il gruppo anche nel nuovo mandato. Fanno parte del nuovo consiglio: Martina Caroti di Maca Family Bistrot, Chiara Ceccarelli del Centro Servizi Immobiliari, Alessandro Desii di Città del Sole, Andrea Gualandi di Centro Gestione Utenze, Stefano Gaeta ed Edoardo Sala di Unidea Assicurazioni, Leonardo Pezzini, fondatore e manager di Victualia. Il nuovo direttivo si riunirà nelle prossime settimane per definire il programma di lavoro dei prossimi mesi. Tra i temi già al centro dell’attività figurano il sostegno alle startup, il supporto alle giovani imprese nell’individuazione di bandi e misure agevolative, la creazione di occasioni di networking e il confronto sulle esigenze emergenti del sistema economico locale. All’assemblea ha partecipato il direttore di Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli, che ha evidenziato il ruolo sempre più importante dell’imprenditoria giovanile nell’economia del territorio. “Le imprese guidate da giovani – ha dichiarato – rappresentano una componente fondamentale del sistema economico locale. Si distinguono per dinamismo, capacità di innovazione e apertura al cambiamento, ma si trovano anche ad affrontare sfide significative come l’accesso al credito, la stabilità economica e la necessità di consolidare relazioni e opportunità sul territorio. Per questo il gruppo Giovani Imprenditori rappresenta uno spazio prezioso di confronto, crescita e progettualità”. Erano presenti alla riunione anche il responsabile sindacale Alessio Giovarruscio e il segretario dei Giovani Imprenditori Daniele Capecchi. Le prossime riunioni del gruppo saranno aperte alle imprese under 40 interessate a partecipare. Per informazioni: [email protected]

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