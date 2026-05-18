Livorno accoglie la Dream, prima storica toccata della nave Disney

Il presidente Scalesia di Cna: "E’ un giorno importante per il sistema crocieristico livornese che ha dato un’ottima prova a livello logistico organizzativo". Il 28 maggio la seconda toccata e sarà un giorno boom per le crociere

Con i suoi 340 metri di lunghezza e 14 ponti, la Dream il gigante delle crociere di casa Disney alle prime luci dell’alba si stagliava già nel porto di Livorno per la sua prima volta con la sagoma di Topolino ben in vista. Gestita dal tour operator Trumpy, può ospitare circa 4000 passeggeri, attratti dalle crociere a tema, lo stile di intrattenimento Broadway e lo spettacolare e caratteristico scivolo acquatico Aquaduck che svetta sul profilo della nave della Disney Cruise da 128mila tonnellate. “E’ un giorno importante per il sistema crocieristico livornese che ha dato un’ottima prova a livello logistico organizzativo” commenta Pasquale Scalesia presidente del settore trasporto persone Ncc Bus di Cna. “I tour operator che trattano compagnie di questo calibro richiedono efficienza nei servizi a tutti i livelli, soprattutto nell’esperienza che i turisti devono fare scendendo a terra. Le escursioni rappresentano uno degli asset fondamentali per il business delle crociere e per il porto di Livorno è necessario quindi che la logistica a terra sia perfetta, che il crocierista trovi il mezzo che preferisce per la sua esperienza di visita della Toscana pronto, disponibile dove lo ha prenotato, in ottime condizioni per viaggiare sicuri e poter rispettare i tempi di ritorno a bordo, sia che si tratti di pullman turistico, di NCC auto, di taxi o di shuttle bus da e per il centro città”. La giornata di lavoro è iniziata come sempre presto, alle 6 del mattino i primi mezzi hanno fatto già ingresso al varco Valessini per le prime partenze prenotate dalle 6.30 in poi. “Il consorzio livornese dei pullman turistici CSB – spiega il presidente Scalesia – stamani tra la Disney Dream e la MSC Orchestra ormeggiata all’Alto Fondale ha messo sottobordo oltre 70 pullman con autisti e guide turistiche professionali e 20 shuttle; significa lavoro per circa 200 persone, cui si aggiungono gli autisti e gli operatori di tutti gli altri mezzi dedicati al trasporto persone”. Il 28 maggio la Disney tornerà per la sua seconda toccata livornese e sarà un giorno davvero denso per il settore crociere, con ben quattro navi importanti attraccate. “Ancora le navi non viaggiano a pieno carico di turisti – continua Scalesia – e non tutti scendono a terra. Moltissimi acquistano i tour a bordo, tra cui anche quello di Livorno spesso con l’abbinamento del giro dei fossi in battello, altri scelgono di fare in autonomia servendosi delle varie possibilità che il servizio di trasporto persone offre. Occorre considerare però che la vendita dei pacchetti a bordo è uno degli indicatori più rilevanti per un tour operator per la valutazione dell’appetibilità di un porto. Deve quindi esserci una offerta di servizi forte e ben organizzata per soddisfare anche le esigenze di flessibilità che questo mercato richiede. I nostri vettori stanno lavorando in questa direzione”.

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