Logge del Buontalenti, confronto positivo tra commercianti e Aamps promosso da Confesercenti

Il direttore Ciapini: "Desideriamo ringraziare Aamps per la disponibilità dimostrata, per l’attenzione riservata alle richieste presentate e per aver compreso concretamente le difficoltà che i lavoratori stanno vivendo in questo periodo”. A seguito del confronto, verrà intensificato il servizio con un passaggio nelle prime ore del mattino e un ulteriore intervento nel primo pomeriggio

Su richiesta degli operatori delle Logge del Buontalenti, rappresentati da Confesercenti Provinciale Livorno, si è svolto oggi un incontro con Aamps per affrontare alcune criticità legate alla gestione dei servizi nell’area in questo momento particolarmente delicato per le attività commerciali. L’incontro è nato dall’esigenza manifestata dagli operatori economici della zona, che stanno affrontando una fase complessa a causa dei lavori in corso nella piazza, con inevitabili ripercussioni sull’andamento delle attività. “Confesercenti desidera ringraziare Aamps per la disponibilità dimostrata, per l’attenzione riservata alle richieste presentate e per aver compreso concretamente le difficoltà che i lavoratori stanno vivendo in questo periodo” afferma il direttore Alessandro Ciapini. A seguito del confronto, Aamps si è resa disponibile ad intensificare il servizio attraverso una diversa organizzazione dei turni, prevedendo un passaggio nelle prime ore del mattino e un ulteriore intervento nel primo pomeriggio. È stato inoltre confermato che l’area delle Logge del Buontalenti sarà oggetto di una maggiore attenzione in questa fase di particolare sofferenza per le attività presenti. Tra i partecipanti anche la titolare Francesca Morelli del Bar 70, che ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto: “Ringraziamo Confesercenti che ci sta seguendo fin dall’inizio in questo momento difficile per noi e per aver coordinato un incontro molto importante. Aamps si è resa subito disponibile e ha ascoltato le nostre richieste”. Confesercenti continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo costante il dialogo tra operatori e soggetti coinvolti, affinché possano essere individuate soluzioni concrete a sostegno delle imprese del territorio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©