Piero Neri: “Piombino è una chance nazionale”
Piero Neri, presidente della delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa: "il progetto Metinvest-Danieli per Piombino meriti una valutazione serena e basata sui fatti: parliamo di una coraggiosa iniziativa industriale che può riportare produzione, lavoro qualificato e tecnologia"
“Piombino non è in contrapposizione con Taranto: è un tassello complementare per rafforzare la filiera nazionale dei laminati piani, oggi fortemente dipendente dall’estero – interviene Piero Neri, presidente della delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa nel dibattito apparso sulla stampa in questi ultimi giorni – Proprio per questo riteniamo che il progetto Metinvest-Danieli per Piombino meriti una valutazione serena e basata sui fatti: parliamo di una coraggiosa iniziativa industriale che può riportare produzione, lavoro qualificato e tecnologia in un sito strategico per la siderurgia italiana ed europea, in piena coerenza con gli obiettivi di transizione e di riduzione delle importazioni”.
Aggiunge Nedo Bertini, coordinatore del presidio territoriale di Piombino e della Val di Cornia di Confindustria Toscana Centro e Costa: “Il progetto Metinvest apre inoltre prospettive di sviluppo anche per le aziende dell’indotto, che da anni sono costrette a fronteggiare la crisi e che rivestono un ruolo importante per il nostro obiettivo principale che resta quello della reindustrializzazione della costa toscana”.
