Polo farmaceutico all’Interporto: in arrivo 150 posti di lavoro

Il maxi hub farmaceutico sarà ultimato entro la fine del 2020 per un investimento tra i 60 e gli 80 milioni di euro

Molteni, Kedrion ed Eli Lilly Italia, col supporto di Gsk Vaccines, hanno dato vita alla prima rete di imprese farmaceutiche in Toscana con un contratto presentato martedì 26 marzo a Firenze. La rete porterà alla realizzazione di un hub regionale digitale e automatizzato per logistica e distribuzione di prodotti finiti e materiali di confezionamento in ambito farmaceutico e biomedicale, accrescendo la capacità di internazionalizzazione e di export delle imprese, lo sviluppo dell’indotto e dell’occupazione. In base all’intesa siglata la nuova piattaforma logistica che sorgerà nell’area dell’Interporto di Guasticce permetterà di spedire da Livorno i prodotti farmaceutici toscani anziché inviarli a Roma o Milano. “Un importante atto di politica industriale – lo ha definito il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi – si creerà occupazione per almeno 150 addetti a anche il porto di Livorno ne guadagnerà – ha aggiunto – ma è necessario che il Ministero dei trasporti firmi il decreto per far arrivare in Toscana i 2,5 milioni di euro necessari a completare i lavori dello scavalco ferroviario. Se non lo fa ce li metteremo come Regione”.

La struttura avrà una capacità di immagazzinamento in 38 mila posti pallet iniziali, una superficie di 125.000 metri quadrati -specifica il presidente di Confindustria Toscana, Luigi Salvadori – L’investimento sarà di 60-80 milioni di euro e il risparmio annuo rispetto alla situazione attuale è stimato in 60 milioni di euro. Entro la fine di quest’anno verrà realizzata l’infrastruttura di base, mentre la piattaforma si conta di ultimarla entro il settembre del 2020“.

“Il contratto siglato martedì tra le maggiori industrie farmaceutiche che hanno stabilimenti produttivi nella nostra regione, rappresenta un importante atto di politica industriale che nasce da un confronto tra privati e la Regione Toscana- La piattaforma logistica consentirà alle imprese di svilupparsi e di movimentare i loro prodotti con grandi risparmi ed una accresciuta sicurezza”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, durante la sottoscrizione del contratto di rete tra le principali aziende farmaceutiche attive in Toscana, che hanno deciso di dar vita ad una Piattaforma comune e digitale per i servizi logistici.

“La Toscana – aggiunge il presidente Rossi – è la terza realtà italiana nel settore farmaceutico. D’ora in poi invece di spedire i prodotti a Roma o Milano, le aziende potranno utilizzare la piattaforma di Guasticce. Come Regione daremo il nostro contributo per una iniziativa che ha grande capacità di attrazione per altre imprese, anche non toscane. Si creerà occupazione per almeno 150 addetti e fornirà alla Toscana un vantaggio competitivo nel settore farmaceutico. Anche il porto di Livorno ne guadagnerà, ma è necessario che il Ministero dei trasporti firmi il decreto per far arrivare in Toscana i 2,5 milioni di euro necessari a completare i lavori dello scavalco ferroviario per il quale la Regione ha già messo a disposizione 19 milioni di euro. E’ da settembre che aspettiamo che il ministro Toninelli sblocchi questo finanziamento. Se non lo fa ce li metteremo come Regione perché voglio che i lavori partano entro l’estate”.