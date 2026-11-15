Qualità della vita, Livorno sale al 34° posto in Italia: turismo da primato

La provincia guadagna quattro posizioni rispetto al 2025 e conquista il sesto posto nazionale per turismo, intrattenimento e cultura e il secondo per permanenza media dei visitatori, con 5,5 giorni. Nel confronto regionale, Livorno si colloca al quinto posto tra le dieci province toscane

Livorno migliora, avanza e si ritaglia uno spazio sempre più importante nella geografia italiana della qualità della vita. Non siamo ancora nelle primissime posizioni, ma la nuova indagine di ItaliaOggi e Ital Communications, realizzata in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, consegna alla provincia labronica un risultato incoraggiante: 34° posto su 107 province italiane, quattro posizioni in più rispetto alla rilevazione del 2025. Una promozione che racconta una realtà territoriale con diversi punti di forza, ma anche con questioni irrisolte. Perché se da una parte il turismo continua a rappresentare una delle carte migliori del territorio, dall’altra la sicurezza rimane una delle note più delicate della fotografia scattata dall’indagine. È soprattutto guardando alla classifica dedicata a turismo, intrattenimento e cultura che emerge il risultato più significativo: Livorno conquista il sesto posto a livello nazionale. Un piazzamento di assoluto rilievo, che conferma il peso dell’offerta turistica e culturale del territorio. A rendere ancora più interessante il dato è la permanenza media dei visitatori: 5,5 giorni, un valore che colloca la provincia al secondo posto in Italia. Non soltanto una destinazione di passaggio, dunque, ma un territorio capace di trattenere i turisti e offrire motivazioni per fermarsi. Un risultato che chiama in causa il patrimonio paesaggistico, il mare, la costa, le isole, le opportunità legate alla cultura e le tante possibilità di scoperta che offre il territorio livornese. Un patrimonio che comprende realtà molto diverse tra loro e che rappresenta una risorsa strategica anche per l’economia locale. Nel confronto regionale, Livorno si colloca al quinto posto tra le dieci province toscane. Davanti ci sono Firenze, settima in Italia, Pisa (20ª), Siena (22ª) e Prato (24ª). Alle spalle dei labronici troviamo Arezzo (37ª), Pistoia (39ª), Lucca (49ª), Grosseto (51ª) e Massa-Carrara (60ª). La provincia livornese si conferma quindi nella parte alta della graduatoria regionale, pur restando distante dalle posizioni di vertice occupate dalle realtà toscane meglio piazzate.

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