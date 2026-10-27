Riconoscimento internazionale per l’Autorità Portuale

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale si è aggiudicata il Premio Areté della Escola Europa per l’impegno nella formazione e nello sviluppo delle competenze per affrontare le sfide dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale nel settore portuale

Ritirato a Genova dall’AdSP, nell’ambito di Education Beyond Intelligence – l’iniziativa internazionale organizzata da Escola Europea in occasione del ventesimo anniversario della sua fondazione – il riconoscimento celebra anni di progetti condivisi, rafforzando il posizionamento dell’AdSP-MTS nelle reti internazionali dedicate alla crescita del capitale umano, e riconoscendo il valore di un percorso che considera la formazione un fattore strategico per affrontare le trasformazioni tecnologiche e sostenere la competitività del sistema logistico-portuale. L’evento Education Beyond Intelligence, articolato tra Barcellona, Civitavecchia, Palermo e Genova, ha riunito in questi giorni rappresentanti di autorità portuali, università, centri di ricerca, istituti di formazione e imprese di diversi Paesi. Al centro del confronto, le opportunità e le sfide poste dall’intelligenza artificiale e dalla trasformazione digitale nei processi formativi e nei percorsi di crescita professionale. Nel corso dell’iniziativa, l’Area Formazione dell’AdSP-MTS ha preso parte agli incontri dedicati all’innovazione didattica, alla leadership collaborativa e allo sviluppo delle competenze, con particolare attenzione alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nei contesti portuali e logistici. “Credo che la capacità di affrontare insieme sfide più ambiziose, immaginare nuovi progetti e, soprattutto, trasformarli in iniziative concrete e di valore rappresenti pienamente ciò che sta maturando in questi anni nel nostro rapporto con i porti europei e con quelli del contesto internazionale” ha dichiarato il dirigente Formazione, Claudio Capuano. “È una collaborazione che continua a crescere, aprendo nuove opportunità e rafforzando la convinzione che ci sia ancora molto da costruire insieme. Siamo quindi molto soddisfatti dei risultati raggiunti e, soprattutto, guardiamo con grande entusiasmo alle prospettive future”.

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