Seminario tecnico in Cna sul trattamento acqua negli impianti

Per partecipare al seminario di mercoledì 1 aprile alle 17,30 nella sede di Cna in via M.L. King 13 è necessario iscriversi tramite il link che trovate in fondo all'articolo

Il trattamento dell’acqua ed il risparmio idrico saranno al centro di un seminario tecnico di aggiornamento sulle novità legislative introdotte a fine 2025 e sulla norma UNI di settore che definisce i valori limite dei parametri chimico-fisici dell’acqua negli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria. “Trattamento dell’acqua negli impianti: obblighi normativi e responsabilità degli impiantisti” è infatti il titolo dell’evento che si svolgerà mercoledì 1 aprile alle 17,30 a Livorno, nella sede di Cna in via M.L. King 13. Organizzato da Cna Impiantisti Toscana e da Cna Impiantisti Livorno, l’evento prevede i saluti di Paolo Pagliarani, Presidente Nazionale di Cna Termoidraulici, l’introduzione di Danilo Marzini Presidente Regionale Cna Termoidraulici. Di seguito si entrerà nel merito grazie a Stefano Bonfanti, Tecnico Formatore Trattamento acqua FIMI che parlerà de “Il necessario ed obbligatorio trattamento dell’acqua degli impianti per il miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici in ottemperanza al DM 28/10/25 (DMISE 26/06/25) e alla norma UNI 8065:2019. Le responsabilità per gli impiantisti”.

A chiudere la serata dibattito e quesiti. Per partecipare è necessario iscriversi all’evento cliccando qui.

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