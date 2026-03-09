Storie di vita: le donne imprenditrici si raccontano alle giovani generazioni

La presidente Marcucci: "L'obiettivo è abbattere gli stereotipi ed orientare le studentesse e gli studenti verso una nuova visione della donna che lavora e che guida una propria azienda. Certo sono ancora molti gli ostacoli da rimuovere per raggiungere la parità di genere e per questo la Camera di Commercio prosegue con determinazione il percorso"

Rompere gli stereotipi e promuovere la parità di genere non solo in occasione dell’8 marzo, ma attraverso l’impegno quotidiano e la testimonianza diretta del fare impresa, conciliando vita privata e lavoro. Con questo spirito, all’indomani della Giornata internazionale della donna, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha organizzato questa mattina, 9 marzo, a Livorno un nuovo appuntamento dell’evento “Storie di vita – Donne imprenditrici si raccontano”. L’iniziativa della CCIAA è nata nel 2023 nei territori di Livorno e Grosseto per sensibilizzare le giovani generazioni attraverso le testimonianze delle imprenditrici. Questa mattina ottanta studentesse e studenti dell’Istituto Vespucci-Colombo di Livorno (delle classi 5G turistico, 4B amministrazione finanza e marketing, 5C relazioni internazionali per il marketing e 5H turistico) hanno avuto l’opportunità di ascoltare la voce di imprenditrici e professioniste che si sono messe in gioco per raccontare i loro percorsi di vita, intrecciando sfide professionali e traguardi personali. Ad aprire i lavori sono stati i saluti di Cristina Grieco, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio VIII Ambito territoriale Livorno, e Francesca Marcucci, componente della Giunta camerale e presidente del Comitato consultivo Imprenditoria Femminile della CCIAA. “Ringrazio le imprenditrici, che attraverso la loro voce si raccontano in prima persona alle nuove giovani generazioni per mandare un messaggio concreto di inclusione, e il personale scolastico che crede nell’importanza di queste iniziative – ha dichiarato Francesca Marcucci. “L’obiettivo è abbattere gli stereotipi ed orientare le studentesse e gli studenti verso una nuova visione della donna che lavora e che guida una propria azienda. Il messaggio che deve passare è trasversale ai generi: il lavoro ha un valore sociale e personale indispensabile e le storie di queste donne testimoniano che ognuno può realizzarsi nella sfera professionale e privata – ha aggiunto – Certo sono ancora molti gli ostacoli da rimuovere per raggiungere la parità di genere e per questo la Camera di Commercio prosegue con determinazione il percorso a favore dell’imprenditorialità giovanile e la promozione delle pari opportunità”. Protagoniste della mattinata sono state le professioniste e imprenditrici attive in vari settori:

Fabiola Bertolai – Arte&Cornici di Fabiola Bertolai (Piombino)

Delia Del Carlo – Studio Legale Del Carlo (San Vincenzo)

Sara Fabiani – Agenzia Immobiliare Saraeffe – Servizi Immobiliari (Portoferraio)

Michelle Gotta – Agenzia Immobiliare Elba Real Estate (Portoferraio)

Lara Landi – Tenuta Eleonora di Toledo (Campiglia Marittima)

Olimpia Laviosa – Laviosa (Livorno).

