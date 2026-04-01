Tornano le crociere a Portoferraio

Lunga 198 metri e larga 24, dalla nave MS Europa sono sbarcati 387 passeggeri, perlopiù tedeschi, che hanno visitato Portoferraio prima di ripartire. Ci sono le premesse per una stagione turistica più che positiva per il porto elbano che per il 2026 ha messo in calendario 110 accosti rispetto agli 85 scali dell'anno precedente

Tornano le crociere a Portoferraio. Due giorni fa la banchina Alto Fondale ha ospitato la prima cruise boat della stagione estiva. Si tratta della MS Europa, di Hapag Lloyd Cruises. Lunga 198 metri, larga 24, la nave ha portato in dote allo scalo portuale elbano 387 passeggeri, perlopiù tedeschi, che hanno visitato la città portuale prima di ripartire alla volta di Civitavecchia. Ci sono le premesse per una stagione turistica più che positiva per il porto elbano, che per il 2026 ha messo in calendario 110 accosti, segnando una ulteriore crescita rispetto agli 85 scali dell’anno precedente. Confermate rispetto a quest’anno tutte le principali compagnie da crociera, con un’offerta che varia dal segmento di lusso al mass market. Tra le principali novità dell’anno, gli approdi del mega Yacht VidantaWorld’s Elegant (della Vidanta World) e della Four Season I, il primo superyacht della Four Season, che entrerà ufficialmente in servizio a marzo. Previsti inoltre gli scali inediti della Nautica, della compagnia Oceania Cruises, che per la prima volta si affaccia a Portoferraio, e quelli della Evrima, il nuovissimo yacht della compagnia extra lusso Ritz-Carton, che va così a rafforzare la propria presenza nello scalo elbano, già toccato nel 2025 con la nave Luminara. “Sono previsti due scali anche per il giorno di Pasquetta”, afferma Giovanni Gasparini, Raccomandatario marittimo titolare dell’Agenzia Marittima Sacomar di Portoferraio, sottolineando come lunedì prossimo attraccheranno in porto la SevenSeas Splendor, nave extra lusso della Regent Seven Seas Cruise, e la Silver Shadow, della SilverSea Cruises. “Pur trovandoci in Pasqua media, avremo comunque in questi giorni un importante incremento della presenza turistica sull’Isola” dichiara ancora Gasperini. Che guarda al futuro con un prudente ottimismo: “I 110 accosti in calendario sono una garanzia anche al netto dell’attuale situazione congiunturale, che rimane assai incerta” fa osservare, aggiungendo però che la crisi nel Golfo sta avendo un impatto diretto sul settore crocieristico, con molte compagnie che annullano o spostano le rotte previste in Medio Oriente a causa dell’innalzamento dei livelli di sicurezza. “Questo scenario – commenta – potrebbe favorire una corsa verso destinazioni alternative, come il Mediterraneo e, in particolare, il Mar Tirreno, a tutto beneficio dell’Isola elbana”. Esprime soddisfazione per il buon inizio di stagione anche il dirigente promozione dell’AdSP, Claudio Capuano: “Il programma di accosti esprime il forte interesse delle compagnie di navigazione per Portoferraio e l’Isola d’Elba, che in ambito nazionale mantiene un’ottima appetibilità come destinazione turistica” dichiara. “Voglio ringraziare ancora una volta la società Cosimo de’ Medici e la Port Security per il consueto supporto operativo in banchina”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©