Truffe online, incontro gratuito in Cna per imparare a difendersi

Mercoledì 18 novembre, nella sede di CNA, un appuntamento aperto alla cittadinanza con l'intervento di un ex ispettore della Polizia di Stato. Ecco come riconoscere i raggiri digitali e proteggere i propri dati personali. Necessaria la prenotazione tramite il link nell'articolo

Navigare online in sicurezza si può. Per questo CNA Pensionati Livorno organizza un incontro informativo gratuito aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Le truffe dell’era digitale: come riconoscerle e i consigli per difendersi”, in programma mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 16.30 presso la sede di CNA Livorno, in via M. L. King 13. La sicurezza in rete è un aspetto sempre più importante nella gestione della navigazione quotidiana. Messaggi, telefonate e siti web costruiti per ingannare sono sempre più diffusi e sofisticati: riconoscerli in tempo è il modo migliore per non cadere nella rete dei truffatori. L’incontro offrirà indicazioni semplici e pratiche per prestare attenzione ai siti che si visitano e alle persone con cui si interagisce online, per scegliere con cura le parole e i modi con cui ci si esprime in rete e per proteggere la propria identità digitale e le informazioni personali che circolano sul web. Il programma prevede i saluti di Marco De Leonardo, Direttore del Patronato Epasa Itaco CNA Livorno, e l’introduzione di Patrizia Bini, Presidente di CNA Pensionati Livorno. Seguirà l’intervento sul tema della sicurezza cibernetica del Dott. Lorenzo Panarella, ex Ispettore della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Livorno – Polizia di Stato. A chiudere l’incontro, uno spazio dedicato al dibattito, per porre domande e condividere esperienze. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione compilando questo modulo di iscrizione: https://forms.gle/h9BsKnuTdw5TABgA6 oppure chiamare lo 0586 267111 (scelta 1), oppure recarsi direttamente in una sede CNA, dove gli operatori provvederanno all’iscrizione.

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