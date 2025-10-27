Università Telematiche, Open Day venerdì 31 in Cna

In via Martin Luther King 13, alle ore 11.00 in presenza e alle 16.00 online, le info su corsi e agevolazioni per i tre atenei UniPegaso, UniMercatorum e San Raffaele-UniRoma5. Open Day gratuito e aperto a tutti

Venerdì 31 ottobre nella sede Unipegaso di Livorno in via Martin Luther King 13, negli uffici Cna, Open Day gratuito ed aperto a tutti per avere informazioni sui corsi di laurea delle università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele: alle 11 in presenza presso la sede, alle 16 in video online sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario compilare il modulo di registrazione cliccando sul seguente link https://forms.gle/7ZvrPSkEH9jnDbUx6.

Le iscrizioni sono sempre aperte e non ci sono test di sbarramento. Molte le agevolazioni economiche previste rispetto ai costi base iscrivendosi in CNA grazie alla convenzione nazionale. Tutti i titoli conseguiti presso le università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele sono legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Sarà possibile conoscere anche tutti i nuovi corsi di un’offerta formativa che comprende anche master di primo e secondo livello e corsi di alta formazione universitaria. Tra le novità spiccano ad esempio le triennali in Ingegneria Biomedica, Beni culturali in era digitale, Scienze dell’Educazione e della formazione indirizzo Infanzia, Filosofia ed Etica con indirizzo Etica dell’Intelligenza Artificiale, Scienze Motorie indirizzo Calcio, Scienze Biologiche e Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione. Tra le novità nelle magistrali invece largo spazio agli indirizzi tecnologici e scientifici come Scienze della Nutrizione Umana LM-61, Scienze e Tecniche delle Attività motorie preventive e adattate LM-67 e Ingegneria Informatica e dell’Intelligenza Artificiale Applicata LM-32, ma anche ai nuovi indirizzi di Management e Consulenza Aziendale LM-77. Presso la sede di Livorno in via martin Luther King 13 si possono avere informazioni, tutoraggio e un orientamento gratuito anche con valutazione delle convalide di esami da carriere universitarie pregresse. L’elenco dei corsi di laurea è disponibile sul sito https://www.cnalivorno.it/universita-telematica-pegaso-e-mercatorum/

