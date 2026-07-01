Welcome Academy, al via il nuovo corso gratuito per operatori dell’accoglienza turistica

Ciofs FP Toscana apre le iscrizioni al percorso triennale rivolto agli under 18: qualifica professionale riconosciuta a livello europeo, 800 ore di stage e possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro o proseguire gli studi fino al diploma di maturità. In fondo all'articolo trovare il link

Ciofs FP Toscana presenta la nuova Welcome Academy, un percorso formativo triennale finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore ai servizi di promozione e accoglienza (3° livello EQF), fi gura professionale centrale nel settore turistico e dell’ospitalità.

Il corso, in partenza con il triennio settembre 2026 – giugno 2029, consente di assolvere l’obbligo scolastico e formativo e rilascia una qualifica professionale riconosciuta in tutta Europa, spendibile nel mercato del lavoro e nei diversi contesti dell’accoglienza.

Il percorso prevede un totale di 2970 ore, così suddivise:

– 1055 ore di formazione teorica

– 1085 ore di formazione laboratoriale

– 800 ore di stage

– 30 ore di attività di accompagnamento

Al termine del percorso, gli allievi potranno scegliere tra diverse opportunità: l’ingresso diretto nel mondo del lavoro oppure la prosecuzione degli studi nel canale scolastico, rientrando al quarto anno per il conseguimento del Diploma di maturità.

La fi gura professionale formata dalla Welcome Academy opera nei servizi di ricevimento e assistenza alla clientela e ai visitatori, promozione dell’offerta e dei servizi turistici territoriali, gestione di prenotazioni, attività di check-in e check-out, nonché pratiche amministrativo-contabili legate al prodotto e al servizio offerto. La Welcome Academy rappresenta un’importante opportunità formativa per i giovani che intendono costruire un futuro nel settore turistico, acquisendo competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e la possibilità di proseguire il proprio percorso di studi. La partecipazione è completamente gratuita, grazie ai finanziamenti della Regione Toscana nell’ambito del programma FSE+ 2021/2027 e del progetto Giovanisì, dedicato all’autonomia dei giovani.

In particolare, il percorso si caratterizza per la sua rapidità di inserimento professionale, poiché in soli tre anni consente di ottenere una qualifica immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. Rappresenta inoltre un’esperienza fortemente pratica e concreta, grazie alla presenza di laboratori e attività operative che permettono agli allievi di applicare fi n da subito le competenze acquisite. Un elemento distintivo è anche l’esperienza sul campo, garantita dagli stage presso aziende del settore già a partire dal secondo anno di corso, favorendo così un contatto diretto e progressivo con il mondo del lavoro. Le iscrizioni sono aperte a giovani under 18 in possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media). Le domande, compilate sull’apposito modulo e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 28 agosto 2026. Tutte le informazioni, il piano di studi e i dettagli del percorso sono disponibili al seguente link: https://www.ciofsfptoscana.it/project/welcome-academy/.

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