“Quando è nata abbiamo pianto e ci siamo abbracciati”
Foto inviata dalla Usl Toscana nord ovest in un comunicato
A parlare è la dottoressa del 118 Denise Damiano che stanotte insieme alla preziosissima collaborazione dell'infemiera Anna Lisi e della squadra Svs (composta da Enrico, Leo e Gabriele) ha assistito la mamma durante il parto a bordo di una nave
“Quando è nata ci siamo abbracciati e abbiamo pianto tutti quanti: la paura e la tensione si sono trasformati in emozione e sollievo. Avere questa cucciolina in braccio è stato bellissimo”. A parlare, con la voce ancora carica di emozione, è Denise Damiano, livornese, 49 anni, di cui 13 da medico del 118, che per la prima volta in carriera è intervenuta su un parto a bordo di una nave. Per di più, si trattava di un parto a 36 settimane e in posizione podalica. La dottoressa Damiano, che ringraziamo per la disponibilità, non era sola: l’intervento di stanotte in porto, come scritto nell’articolo di stamattina, lo ha svolto con la preziosissima collaborazione dell’infemiera Anna Lisi e della squadra Svs composta da Enrico, Leo e Gabriele. “Ero in attesa di servizi alla centrale operativa quando sono stata attivata. Speravo di riuscire ad arrivare in ospedale viste anche le difficoltà logistiche a cui andavamo incontro – racconta Damiano – ma la piccolina non ha voluto aspettare”. In pochi minuti è successo: le contrazioni si sono fatte più insistenti e tutta la squadra – i volontari della Svs, la dottoressa e l’infermiera – con professionalità e sangue freddo è riuscita ad assistere la mamma. “Tutto si è risolto per il meglio. Ringrazio a nome di tutti i vigili del fuoco per la collaborazione”. La piccola e la mamma stanno bene, entrambe sono state poi trasportate all’ospedale. “Questa mattina sono passata a salutare i genitori ad Ostetricia che ci hanno ringraziato tanto. È stato un altro momento indimenticabile“.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.