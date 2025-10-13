“Quando è nata abbiamo pianto e ci siamo abbracciati”

Foto inviata dalla Usl Toscana nord ovest in un comunicato

A parlare è la dottoressa del 118 Denise Damiano che stanotte insieme alla preziosissima collaborazione dell'infemiera Anna Lisi e della squadra Svs (composta da Enrico, Leo e Gabriele) ha assistito la mamma durante il parto a bordo di una nave

“Quando è nata ci siamo abbracciati e abbiamo pianto tutti quanti: la paura e la tensione si sono trasformati in emozione e sollievo. Avere questa cucciolina in braccio è stato bellissimo”. A parlare, con la voce ancora carica di emozione, è Denise Damiano, livornese, 49 anni, di cui 13 da medico del 118, che per la prima volta in carriera è intervenuta su un parto a bordo di una nave. Per di più, si trattava di un parto a 36 settimane e in posizione podalica. La dottoressa Damiano, che ringraziamo per la disponibilità, non era sola: l’intervento di stanotte in porto, come scritto nell’articolo di stamattina, lo ha svolto con la preziosissima collaborazione dell’infemiera Anna Lisi e della squadra Svs composta da Enrico, Leo e Gabriele. “Ero in attesa di servizi alla centrale operativa quando sono stata attivata. Speravo di riuscire ad arrivare in ospedale viste anche le difficoltà logistiche a cui andavamo incontro – racconta Damiano – ma la piccolina non ha voluto aspettare”. In pochi minuti è successo: le contrazioni si sono fatte più insistenti e tutta la squadra – i volontari della Svs, la dottoressa e l’infermiera – con professionalità e sangue freddo è riuscita ad assistere la mamma. “Tutto si è risolto per il meglio. Ringrazio a nome di tutti i vigili del fuoco per la collaborazione”. La piccola e la mamma stanno bene, entrambe sono state poi trasportate all’ospedale. “Questa mattina sono passata a salutare i genitori ad Ostetricia che ci hanno ringraziato tanto. È stato un altro momento indimenticabile“.

Condividi:

Riproduzione riservata ©