Rifiuti abbandonati dopo la Maturità, interviene Aamps

Uova, farina, petardi esplosi, fumogeni, spumante, birra, cocci di bottiglie in vetro e perfino... brodo cucinato! Rifiuti di ogni tipo lasciati fuori dalle scuole superiori per i festeggiamenti degli allievi dopo gli esami

Uova, farina, petardi esplosi, fumogeni, spumante, birra, cocci di bottiglie in vetro e perfino… brodo cucinato! Un vero e proprio scempio ambientale è quello perpetrato in questi giorni davanti ad alcune scuole superiori cittadine per i festeggiamenti della maturità degli allievi. Un rito spropositato, si legge in un comunicato stampa, che sembra non trovare un freno e che costringe gli operatori di Aamps/Retiambiente a prodigarsi pressoché continuativamente al meglio delle possibilità per ripristinare quanto più rapidamente possibile le condizioni di pulizia del manto stradale. Oltre allo spazzamento manuale si è perfino costretti all’ausilio del mezzo meccanizzato e dell’idropulitrice per tentare di rimuovere una poltiglia di sostanze mescolate che, complici anche le temperature roventi, tendono a solidificarsi rapidamente al manto stradale e alle piste ciclabili causando pericoli per l’incolumità dei pedoni e delle biciclette in transito. Gli interventi di Aamps/Retiambiente sono attivati dalla stessa Polizia Municipale, da SegnalaLI e dagli uffici Manutenzione e cura della città e istruzione e politiche educative del Comune di Livorno.

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