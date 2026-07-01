Rifiuti abbandonati dopo la Maturità, interviene Aamps
Uova, farina, petardi esplosi, fumogeni, spumante, birra, cocci di bottiglie in vetro e perfino... brodo cucinato! Rifiuti di ogni tipo lasciati fuori dalle scuole superiori per i festeggiamenti degli allievi dopo gli esami
Uova, farina, petardi esplosi, fumogeni, spumante, birra, cocci di bottiglie in vetro e perfino… brodo cucinato! Un vero e proprio scempio ambientale è quello perpetrato in questi giorni davanti ad alcune scuole superiori cittadine per i festeggiamenti della maturità degli allievi. Un rito spropositato, si legge in un comunicato stampa, che sembra non trovare un freno e che costringe gli operatori di Aamps/Retiambiente a prodigarsi pressoché continuativamente al meglio delle possibilità per ripristinare quanto più rapidamente possibile le condizioni di pulizia del manto stradale. Oltre allo spazzamento manuale si è perfino costretti all’ausilio del mezzo meccanizzato e dell’idropulitrice per tentare di rimuovere una poltiglia di sostanze mescolate che, complici anche le temperature roventi, tendono a solidificarsi rapidamente al manto stradale e alle piste ciclabili causando pericoli per l’incolumità dei pedoni e delle biciclette in transito. Gli interventi di Aamps/Retiambiente sono attivati dalla stessa Polizia Municipale, da SegnalaLI e dagli uffici Manutenzione e cura della città e istruzione e politiche educative del Comune di Livorno.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.