Al via dieci nuovi corsi Oss: 300 posti tra percorso ordinario e abbreviato

Da sinistra: Maria Parducci (direttrice del corso OSS di Lucca), Enrica Chiappi (Viareggio), Sandra Angeli (Massa Carrara), Manila Gualtieri (Pontedera), Paolo Galoppini (direttore UOC Relazioni con le Università e Formazione di Base), Daniela Santelli (funzionaria amministrativa della stessa UOC) e Francesco Russo (direttore del corso OSS di Livorno).

Le lezioni partiranno a novembre nei poli didattici di Livorno, Massa, Viareggio, Lucca e Pontedera. L'Usl Toscana nord ovest è la prima realtà in Toscana ad avviare il percorso da 1.000 ore per l'anno formativo 2026/2027

Prendono il via nei prossimi giorni all’Azienda USL Toscana nord ovest dieci nuovi corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS), che coinvolgeranno complessivamente 300 partecipanti: sei rientrano nel percorso ordinario da 1.000 ore (180 posti) e quattro nel percorso abbreviato (120 posti). ​Grazie al lavoro coordinato dei direttori dei corsi, l’Azienda USL Toscana nord ovest è la prima realtà a livello regionale ad avviare il percorso da 1.000 ore per l’anno formativo 2026/2027. Le lezioni teoriche partiranno nella settimana dal 16 al 23 novembre nei poli didattici di Massa, Viareggio, Lucca, Pontedera e Livorno. ​Il percorso abbreviato si svolgerà invece nei poli di Massa, Lucca, Pontedera e Livorno (con sede didattica a Piombino). ​Molto richiesta ogni anno da centinaia di candidati, la qualifica OSS apre concrete prospettive occupazionali nel settore dell’assistenza alla persona, sia in ambito pubblico sia privato. ​Il percorso da 1.000 ore rappresenta una solida opportunità di inserimento lavorativo per giovani e adulti che desiderano intraprendere una professione nel settore socio-sanitario. ​Il percorso abbreviato è pensato per chi possiede già la qualifica di Addetto all’assistenza di base (AAB) o titoli equipollenti, offrendo l’occasione di ampliare le proprie competenze e favorire la progressione di carriera. Un sentito ringraziamento va a tutti i direttori dei corsi OSS, ai loro collaboratori e al personale amministrativo di riferimento per l’impegno profuso nell’organizzazione. Il filo conduttore scelto per quest’anno da Paolo Galoppini, direttore della struttura Relazioni con le Università e Formazione di Base, per guidare il lavoro di tutta la squadra è racchiuso in un messaggio chiaro: “L’assistenza fa la differenza”.

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