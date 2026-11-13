Al via dieci nuovi corsi Oss: 300 posti tra percorso ordinario e abbreviato
Da sinistra: Maria Parducci (direttrice del corso OSS di Lucca), Enrica Chiappi (Viareggio), Sandra Angeli (Massa Carrara), Manila Gualtieri (Pontedera), Paolo Galoppini (direttore UOC Relazioni con le Università e Formazione di Base), Daniela Santelli (funzionaria amministrativa della stessa UOC) e Francesco Russo (direttore del corso OSS di Livorno).
Le lezioni partiranno a novembre nei poli didattici di Livorno, Massa, Viareggio, Lucca e Pontedera. L'Usl Toscana nord ovest è la prima realtà in Toscana ad avviare il percorso da 1.000 ore per l'anno formativo 2026/2027
Prendono il via nei prossimi giorni all’Azienda USL Toscana nord ovest dieci nuovi corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS), che coinvolgeranno complessivamente 300 partecipanti: sei rientrano nel percorso ordinario da 1.000 ore (180 posti) e quattro nel percorso abbreviato (120 posti). Grazie al lavoro coordinato dei direttori dei corsi, l’Azienda USL Toscana nord ovest è la prima realtà a livello regionale ad avviare il percorso da 1.000 ore per l’anno formativo 2026/2027. Le lezioni teoriche partiranno nella settimana dal 16 al 23 novembre nei poli didattici di Massa, Viareggio, Lucca, Pontedera e Livorno. Il percorso abbreviato si svolgerà invece nei poli di Massa, Lucca, Pontedera e Livorno (con sede didattica a Piombino). Molto richiesta ogni anno da centinaia di candidati, la qualifica OSS apre concrete prospettive occupazionali nel settore dell’assistenza alla persona, sia in ambito pubblico sia privato. Il percorso da 1.000 ore rappresenta una solida opportunità di inserimento lavorativo per giovani e adulti che desiderano intraprendere una professione nel settore socio-sanitario. Il percorso abbreviato è pensato per chi possiede già la qualifica di Addetto all’assistenza di base (AAB) o titoli equipollenti, offrendo l’occasione di ampliare le proprie competenze e favorire la progressione di carriera. Un sentito ringraziamento va a tutti i direttori dei corsi OSS, ai loro collaboratori e al personale amministrativo di riferimento per l’impegno profuso nell’organizzazione. Il filo conduttore scelto per quest’anno da Paolo Galoppini, direttore della struttura Relazioni con le Università e Formazione di Base, per guidare il lavoro di tutta la squadra è racchiuso in un messaggio chiaro: “L’assistenza fa la differenza”.
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